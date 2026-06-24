Rasuo se teret u Dugopolju, zatvoren smjer prema Splitu

Zbog izvanrednog prometnog događaja u Dugopolju privremeno je zatvoren smjer prema Splitu na državnoj cesti DC1, na području čvora Podi. Promet se odvija preko Dugopolja.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), do zatvaranja je došlo nakon što se na kolniku rasuo teret. Zatvoren je odvojak prema Splitu, a vozači se pozivaju na dodatan oprez te praćenje uputa nadležnih službi.

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Nije poznato koliko će dugo trajati sanacija i uklanjanje tereta s prometnice, nakon čega će promet ponovno biti normaliziran.