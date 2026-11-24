Najnovije istraživanje Crobarometar za studeni, koje za Novu TV provodi agencija Ipsos, donosi nove promjene u odnosima političkih snaga u Hrvatskoj. HDZ bilježi rast potpore, SDP nastavlja padati, dok Možemo i Most jačaju svoje pozicije. Posebno je zanimljivo što se razlika između SDP-a i Možemo smanjila na svega 2,3 postotna boda.

Istodobno, predsjednik Republike Zoran Milanović ostaje najpozitivnije ocijenjeni političar, dok gotovo dvije trećine ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru.

HDZ prvi, SDP nastavlja gubiti potporu

Prema rezultatima istraživanja, HDZ uživa potporu 26,2 posto ispitanika, što je rast u odnosu na listopadskih 25,5 posto.

SDP je na drugom mjestu sa 16,4 posto potpore, odnosno 0,6 postotnih bodova manje nego prethodnog mjeseca.

Treću poziciju drži Možemo s 14,1 posto, čime se dodatno približio SDP-u. Razlika između tih dviju stranaka sada iznosi samo 2,3 postotna boda, dok njihova zajednička potpora doseže 30,5 posto.

Most je četvrti s 10,5 posto potpore, a slijede Domovinski pokret s 3,1 posto i Drito s dva posto. Nijedna od preostalih stranaka ne prelazi prag od dva posto potpore.

SDP najveći gubitnik na godišnjoj razini

Usporedba s rezultatima iz studenoga prošle godine pokazuje da je među vodećim strankama najveći rast ostvario Most, čija je potpora porasla za 4,5 postotnih bodova.

Možemo je u istom razdoblju ojačao za 2,1 postotni bod.

S druge strane, SDP je izgubio čak 4,4 postotna boda potpore, dok je HDZ u odnosu na prošlu godinu slabiji za 0,7 postotnih bodova.

Istodobno je udio neodlučnih birača porastao za 1,3 postotna boda.

Milanović uvjerljivo najpopularniji političar

Predsjednik Republike Zoran Milanović i dalje predvodi ljestvicu političara o kojima građani imaju pozitivan dojam. Pozitivno ga ocjenjuje 58 posto ispitanika, dok negativno mišljenje o njemu ima 36 posto.

Na drugom mjestu nalazi se predsjednik Mosta Nikola Grmoja s 42 posto pozitivnih ocjena, a treći je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 39 posto.

Premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i Sandra Benčić imaju po 35 posto pozitivnih ocjena.

Slijede predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s 25 posto te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava s 23 posto.

Penava i Plenković na vrhu ljestvice negativnih ocjena

Najveći udio negativnih ocjena ima Ivan Penava, o kojem negativno mišljenje ima 63 posto ispitanika.

Odmah iza njega nalazi se Andrej Plenković sa 60 posto negativnih ocjena, dok je treći Siniša Hajdaš Dončić s 54 posto.

Negativno mišljenje o Gordanu Jandrokoviću ima 52 posto ispitanika, o Tomislavu Tomaševiću 50 posto, o Sandri Benčić 48 posto, a o Nikoli Grmoji 41 posto.

Milanović i Grmoja jedini su među obuhvaćenim političarima kod kojih je udio pozitivnih ocjena veći od negativnih.

Anušić najbolje, Vučković najlošije ocijenjena ministrica

Istraživanje je obuhvatilo i ocjenjivanje članova Vlade. Najbolju prosječnu ocjenu dobio je ministar obrane Ivan Anušić, 3,01.

Slijede ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved s ocjenom 2,95 te ministar turizma i sporta Tonči Glavina s ocjenom 2,81.

Među bolje ocijenjenima su i Oleg Butković s 2,78, Davor Božinović s 2,73 te Branko Bačić s 2,63.

Na dnu ljestvice nalazi se ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković s prosječnom ocjenom 2,22. Slijede Gordan Grlić Radman s 2,23, Radovan Fuchs s 2,27 i Tomislav Ćorić s 2,28.

Čak 64 posto građana smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru

Unatoč rastu potpore vladajućem HDZ-u, većina ispitanika nezadovoljna je smjerom u kojem se Hrvatska kreće.

Čak 64 posto građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru. Ipak, riječ je o poboljšanju u odnosu na listopad, kada je takav stav imalo 69 posto ispitanika.

Da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru smatra 23 posto građana, dok ih je 13 posto neodlučno.

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 16. studenoga 2026. godine na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi 3,3 postotna boda, odnosno 3,6 postotnih bodova za rejtinge političkih stranaka.