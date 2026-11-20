Unatoč ovogodišnjoj korekciji cijene zlata, prognoze investicijskih banaka za sljedeću godinu ostaju optimistične, najavljujući veliki oporavak. Mnogi analitičari povlače paralelu između sadašnje situacije i 2022. godine kada se cijena zlata također našla u dvoznamenkastom padu, nakon čega je uslijedio strjeloviti rast potaknut snažnom kupnjom svjetskih središnjih banaka.

Spomenuti period korekcije 2022. kasnije se pokazao kao izvrsnim trenutkom za ulazak u zlato iz perspektive običnih ulagača, pošto se cijena poslije više nije spuštala na prethodne razine. Oni koji su kupili zlato u tom intervalu, ostvarili su neponovljivi ‘popust’, a potom su mogli pratiti kako se njihova investicija praktički udvostručuje u narednim godinama.

Moguće je da se ovaj obrazac kretanja cijene ponavlja i to upravo sada. U Centru Zlata trenutačno bilježimo veliki rast potražnje domaćih ulagača koji aktualnu cijenu sve češće prepoznaju kao odličnu priliku za ulaganje koje se u dugom roku pokazalo kao pouzdana zaštita od inflacije te izvor zarade.

Čeka li nas veliki rast cijene zlata?

Činjenica je da je cijena zlata u 2025. narasla za gotovo 60%, zbog čega je korekcija koju smo imali prilike vidjeti ove godine (oko 30% od rekorda), bila očekivani dio cikličkog kretanja. Što nas čeka dalje? Govorili smo o 2022. godini. U to vrijeme kamatne stope također su bile povišene, a cijena zlata prolazila je kroz razdoblje korekcije, u jednom trenutku i do 20%.

No, tada su središnje banke počele kupovati iznimno velike količine zlata. Njihova strategija nije bila usmjerena na kratkoročnu zaradu, nego na dugoročnu zaštitu rezervi od valutnih, geopolitičkih i fiskalnih rizika. Gledajući iz današnje perspektive, nakon 2022. uslijedio je snažan rast cijene zlata, potvrđujući da kratkoročna kretanja kamatnih stopa ne moraju određivati njegovu dugoročnu vrijednost.

Prema podacima World Gold Councila, središnje banke od 2022. do danas, u prosjeku su godišnje kupovale preko 1000 tona zlata. Ove kupnje pomogle su da cijena zlata ostvari gotovo 100-postotni rast u zadnjih pet godina. Zanimljiva je i činjenica da su, prema podacima MMF-a, zlatne rezerve iznosile prosječno 12% ukupnih svjetskih rezervi u prva dva desetljeća 21. stoljeća, dok su od 2022. do danas, zlatne rezerve kao postotak ukupnih svjetskih rezervi porasle na čak 27%.

Zašto su dugoročni izgledi za zlato pozitivni?

Morgan Stanley prognozira cijenu zlata od 5 250 dolara po unci u 2027., dok Goldman Sachs predviđa 5 500 dolara u 2028. LBMA pak vidi cijenu na 7 000 dolara po unci do 2030. Što stoji iza ovih prognoza?

Kamatne stope u SAD-u trenutno se nalaze na visokim razinama, što preusmjerava određen dio kapitala iz zlata u državne obveznice. No, dugoročno takva monetarna politika postaje sve teža za održavanje. Rat u Iranu povećava rizik od poremećaja u opskrbi naftom, a takvi šokovi na strani ponude potiču inflaciju neovisno o tome koliko agresivno američke Federalne rezerve podižu stope. Središnja banka može ograničiti potražnju, ali ne može izravno utjecati na cijenu energenata.

Visoke stope pritom usporavaju gospodarstvo: poduzeća manje ulažu, kućanstva manje troše, a zapošljavanje slabi. Ako inflacija potraje uz slabljenje aktivnosti, SAD bi mogao zapasti u stagflaciju. Dodatni recesijski rizik predstavlja velika koncentracija tržišta u AI sektoru. Ako prihodi od velikih ulaganja u AI ne opravdaju tržišna očekivanja, pad tehnoloških dionica mogao bi se preliti na investicijske i mirovinske fondove, potrošnju te na američki pa i svjetski BDP.

Pritom je posebno problematičan američki javni dug. Kamate na dug koji drže privatni i institucionalni ulagači dosegnule su gotovo petinu američkog proračuna pa visoki prinosi na obveznice zapravo odražavaju i visoki rizik financiranja države. Restriktivna politika stoga se ne može održavati u nedogled, a snižavanje kamatnih stopa koje će neminovno doći moglo bi dodatno razbuktati inflaciju. Vlastima bi to moglo odgovarati jer inflacija obezvrjeđuje dug, dok bi niže stope istovremeno smanjile atraktivnost obveznica i vratile kapital prema zlatu.

Na koncu, povijesni podaci ipak jasno pokazuju da su fundamentalne sile koje stoje iza dugoročnog rasta cijene zlata poprilično stabilne. Činjenica je da je cijena zlata od 2000. do danas porasla za preko 1000%, uz prosječni godišnji rast od gotovo 10%, što je njegove ulagače zaštitilo od inflacije te donijelo pozamašnu zaradu.

Investicijsko zlato među najpopularnijim ulaganjima u Hrvatskoj

Investicijsko zlato u obliku zlatnika i zlatnih poluga u novije je vrijeme postalo jedna od najpopularnijih investicija među Hrvatima. “U Centru Zlata posljednjih mjeseci bilježimo povećanu potražnju domaćih ulagača za investicijskim zlatom u odnosu na isto razdoblje prošle godine”, komentira dr. sc. Saša Ivanović, vlasnik i predsjednik Uprave Centra Zlata.

“Domaće tržište sve više prepoznaje da trenutna cijena predstavlja neponovljivu priliku za ulazak u investiciju koja je, povijesno gledano, polučila veliki dugoročni rast.”

Korekcije cijene kakve imamo prilike gledati posljednjih mjeseci, za iskusne ulagače zapravo predstavljaju idealnu priliku za kupnju sa svojevrsnim popustom. U normalnim okolnostima, nijedan trgovac zlatom ne može dati 30-postotni popust, no ovaj ‘popust’ daje samo tržište i pitanje je hoćemo li ikad u budućnosti ponovno moći gledati ovako povoljnu cijenu.

Centar Zlata: Vaše mjesto za kupnju investicijskog zlata u Hrvatskoj

Uz čuvanje vrijednosti, fizičko zlato donosi i niz praktičnih prednosti. Investicijsko zlato oslobođeno je PDV-a, pa kupnjom ne plaćate dodatni porez. Vrlo je mobilno i jednostavno za pohranu. Riječ je, također, o visoko likvidnoj, standardiziranoj imovini koju možete brzo zamijeniti za novac bilo gdje u svijetu, po približno istom tečaju.

Zlatnici i zlatne poluge dolaze u različitim veličinama, od jednog grama do jednog kilograma, pa ulagati mogu i oni s budžetom od stotinjak eura i oni koji ulažu znatno veće iznose. Za razliku od nekretnina, nije potreban velik početni kapital, a ulaganje možete graditi postupno, u skladu s vlastitim mogućnostima. Strategiju kojom se služe najveći svjetski igrači tako danas možete primijeniti i vi.

Ako vas zanima kupnja fizičkog zlata, u Centru Zlata možete pronaći široku ponudu zlatnika i zlatnih poluga, kako iz europskih državnih kovnica, tako i onih s uvaženog LBMA popisa. S preko 32 godine iskustva, 200 000 zadovoljnih kupaca i više od 5 000 pozitivnih recenzija, Centar Zlata već je šest godina zaredom vodeći hrvatski trgovac zlatom te pouzdan partner za ulaganje u investicijske plemenite metale.

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