RAST BROJA STANOVNIKA KRIJE ZABRINJAVAJUĆU SLIKU U SDŽ se doselilo više od 4.500 stranaca, ali jedna brojka zabrinjava

Splitsko-dalmatinska županija sredinom prošle godine imala je 431.463 stanovnika, pokazuju podaci koje je objavio Državni zavod za statistiku. Godinu ranije procjena je iznosila 428.680 stanovnika, što znači da je broj stanovnika porastao za 2783.

Splitsko-dalmatinska županija jedna od devet u kojima je zabilježen rast broja stanovnika. U odnosu na 2024. porast iznosi 0,65%. Najveći relativni rast imale su Istarska županija, s 1,60%, i Zadarska županija, s 1,49%. Splitsko-dalmatinska i dalje je druga županija u Hrvatskoj po broju stanovnika: u njoj živi 11,1% ukupnog stanovništva države.

Podaci pokazuju i da rast traje već nekoliko godina. Nakon procijenjenih 423.400 stanovnika sredinom 2022., broj se povećao na 426.054 u 2023., zatim na 428.680 u 2024. te na 431.463 u 2025. godini.

Ipak, veći ukupan broj stanovnika ne znači da je zaustavljeno starenje. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema dobnoj strukturi iz DZS-ove procjene, živjelo je 99.146 osoba u dobi od 65 i više godina. To je gotovo 23 posto stanovništva županije. Djece i mladih do 19 godina bilo je 83.752, odnosno oko 19,4 posto.

Na razini Hrvatske sredinom 2025. živjelo je 3.874.993 stanovnika, 8760 više nego godinu prije. Prosječna starost stanovništva dosegnula je 44,7 godina. DZS pritom navodi da se "nastavlja kontinuirano starenje stanovništva". Riječ je o procjenama za sredinu 2025. godine, izrađenima na temelju Popisa stanovništva 2021. te podataka o rođenima, umrlima i migracijama.

Splitsko-dalmatinska županija ima više stanovnika, ali više umrlih nego rođenih: Evo što pokazuju podaci

Splitsko-dalmatinska županija bilježi rast broja stanovnika, no iza ukupne brojke krije se složenija demografska slika. Ljudi se doseljavaju, osobito iz inozemstva, dok je broj umrlih i dalje veći od broja rođenih. Stanovništvo pritom stari, a gotovo svaki četvrti stanovnik županije ima 65 ili više godina.

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, sredinom 2025. u Splitsko-dalmatinskoj županiji živjela su 431.463 stanovnika. To je 2783 više nego sredinom prethodne godine, odnosno rast od 0,65 posto. Županija je po broju stanovnika druga u Hrvatskoj, iza Grada Zagreba, a u njoj živi 11,1 posto stanovništva države.

Kako bismo dobili detaljniju sliku, obratili smo se Mileni Ćićerić iz Područne službe za statistiku Split te Ani Samržiji, višoj savjetnici Državnog zavoda za statistiku.

Iz inozemstva stiglo više od šest tisuća ljudi

Podaci koje je dostavio DZS pokazuju da se tijekom cijele 2025. u Splitsko-dalmatinsku županiju doselilo 8049 osoba.

"Od toga, 6257 osoba doselilo se iz inozemstva, dok su se 1792 osobe doselile iz drugih županija", navodi Ćićerić u odgovoru.

Istodobno su evidentirane 5094 odseljene osobe. U inozemstvo su otišle 3122 osobe, a u druge hrvatske županije njih 1972.

"Saldo migracije s inozemstvom bio je pozitivan i iznosio je 3135, a saldo migracije među županijama bio je negativan (-180)", pojašnjava Ćićerić.

Drugim riječima, iz inozemstva je stiglo znatno više ljudi nego što ih je onamo otišlo. U odnosu s drugim hrvatskim županijama slika je drukčija: više se ljudi odselilo nego doselilo. Ukupni migracijski saldo bio je pozitivan i iznosio je 2955 osoba.

Među doseljenima iz inozemstva većinu su činili strani državljani.

"S obzirom na državljanstvo, u 2025. iz inozemstva se doselilo 1704 hrvatskih državljana i 4553 stranaca. U inozemstvo se odselio 801 hrvatski državljanin te 2321 strani državljanin", navodi Ćićerić.

Ti podaci odnose se na cijelu kalendarsku godinu, dok se procijenjeni rast od 2783 stanovnika odnosi na usporedbu stanja sredinom 2024. i sredinom 2025. godine.

Umrlo tisuću ljudi više nego što je rođeno djece

DZS je u odgovoru uputio i na podatke o prirodnom kretanju stanovništva. Oni pokazuju da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2025. rođeno 3790 živorođene djece, a umrle su 4793 osobe. Prirodni prirast tako je bio negativan i iznosio je minus 1003.

Godinu ranije rođeno je 3820 djece, a umrla je 4921 osoba. U 2025. stoga je rođeno 30 djece manje, ali je smanjen i broj umrlih, pa je prirodni pad bio nešto manji nego prethodne godine.

Prema procjeni za sredinu 2025., u županiji je živjelo 99.146 osoba u dobi od 65 i više godina, što je gotovo 23 posto stanovništva. Djece i mladih do 19 godina bilo je 83.752, odnosno oko 19,4 posto.

Do 16.000 eura za dom mladih obitelji

Iz Županije ističu dvije mjere kojima nastoje pomoći obiteljima: novčanu pomoć za novorođenu djecu te program "Tu je tvoj dom".

Helena Bandalović navodi da se godišnje dodijeli približno 3.500 novčanih pomoći za novorođenu djecu. Kroz program "Tu je tvoj dom" potpore godišnje dobiva približno 70 obitelji, a iznosi mogu dosegnuti 16.000 eura po obitelji. Program je namijenjen kupnji, gradnji ili adaptaciji kuće odnosno stana u ruralnim područjima i na otocima.

Bandalović objašnjava da učinak mjera prate kroz broj novorođene djece te broj obitelji koje su zahvaljujući programu ostale živjeti u tim sredinama.

U odgovoru navodi da županija pokazuje rast broja novorođene djece, no ne precizira na koje se razdoblje ta tvrdnja odnosi. Podaci DZS-a za 2025. pokazuju blagi pad u odnosu na 2024.

U dostavljenom odgovoru Županije nisu navedene ni brojke kojima bi se mogao izdvojiti učinak pojedine mjere na broj rođenih ili ostanak obitelji.

Novi kapaciteti za starije u zaleđu i na otocima

Starenje stanovništva otvara i pitanje dostupnosti zdravstvene i socijalne skrbi, osobito u udaljenijim sredinama.

"Županija se planira prijaviti na predstojeće EU natječaje za bespovratna sredstva, a koji se odnose na izgradnju centara za pružanje usluga u zajednici (domovi za starije)," najavljuje Bandalović.

Centri bi uz smještaj za starije pružali i izvaninstitucijske usluge, poput pomoći u kući i dnevnog boravka. Planirani su u Aržanu, Vrlici i na Šolti, dok je dom u Dragljanima, na području Vrgorca, prema odgovoru pročelnice u završnici izgradnje.

"Centri će pored smještaja pružati i izvan institucijske usluge (pomoć u kući/ dnevni boravak i drugo). Ovi Centri planiraju se graditi upravo u Zagori (Aržano, Vrlika) i na otocima (Šolta).

Dom u Dragljanima (Vrgorac) je u završnici izgradnje, a potom i početka rada. Sveukupno u ovim Domovima smještajni kapacitet iznosit će gotovo 400 korisnika na smještaju i preko 500 korisnika u izvan institucijskim oblicima skrbi", ističe Bandalović.

U zdravstvu ističe ulaganja u objekte i medicinsku opremu. U tijeku je europski projekt vrijedan približno 5,7 milijuna eura za opremanje Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu, ponajprije u ruralnim područjima. Ondje su, dodaje, s radom počele i mobilne ambulante.

Na pitanja o širim uzrocima demografskih promjena iz Županije odgovaraju da ne mogu dati relevantne odgovore jer zahtijevaju demografska ili sociološka istraživanja i analize izvan njihova djelokruga.

Brojke tako pokazuju dva istodobna kretanja: županija privlači doseljenike, ali i dalje ima više umrlih nego rođenih te velik udio starijeg stanovništva. Potpore mladim obiteljima i najavljeno širenje skrbi za starije odgovaraju na različite potrebe, dok se njihov učinak na demografsku sliku tek treba potkrijepiti konkretnim pokazateljima.