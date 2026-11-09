Raspušteno vijeće, gradonačelnik smijenjen: U vrijeme Prvog svjetskog rata Splitom su upravljala trojica komesara

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Beč preuzeo kontrolu: Split ostao bez izabrane gradske vlasti

Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od kolovoza 1914. do listopada 1918. godine, Splitom su, umjesto raspuštenog Općinskog vijeća i gradonačelnika, upravljali komesari odnosno općinski upravitelji koje su postavljale austrijske vlasti. To su bili Frane Madirazza, Teodor Sporn i Vicko Niseteo.

Za razliku od gradonačelnika i članova Općinskog vijeća, općinski upravitelji nisu imali izborni legitimitet. Nisu ih birali građani na izborima, već su na čelo općine dolazili odlukom austrijskih vlasti. Time je upravljanje gradom bilo neposredno podređeno državnoj vlasti u Beču.

Vlasti u Beču na sličan su način postupale i u drugim dalmatinskim gradovima u kojima su procijenile da im općinske uprave nisu politički sklone. Ondje gdje su načelnici bili prihvatljivi vlastima njihovi su mandati tijekom ratnog stanja produžavani bez održavanja redovitih izbora. Takav je slučaj bio u Trogiru, gdje je načelniku Nikoli Madirazzi mandat produžen do kraja Prvog svjetskog rata.

Prvi svjetski rat označio je prekid dotadašnjeg razvoja Splita na gotovo svim područjima. Iako se ratne operacije nisu neposredno odvijale na području Dalmacije, ratne godine u gradu obilježili su oskudica, nestašice i siromaštvo. Teške prilike znatno su ograničavali mogućnosti gradske uprave

Teodor Sporn: Dvaput na čelu Splita nakon smjene Vinka Katalinića

Slovenac Teodor Sporn je rođen u naselju Trata u Škofji Loki (Slovenija) 1879. godine. Završio je pravo. U studenom 1912. godine imenovan za općinskog upravitelja Splita. Na dužnosti je ostao do ožujka 1913. godine. Za splitskog općinskog upravitelja ponovno je imenovan u prosincu 1917. godine i na tom je mjestu ostao do listopada 1918. godine. Zanimljivo je da je oba puta na čelo općine došao zamijenivši Vinka Katalinića, čiju su upravu raspuštale austrijske vlasti. Nakon završetka rata je odselio u Sloveniju gdje je živio do kraja života. Umro je u Ljubljani 1953. godine.

Frane Madirazza: Upravljao Splitom tijekom najvećeg dijela Prvog svjetskog rata

Najvećim periodom Prvog svjetskog rata (od kolovoza 1914. do listopada 1917. godine) splitskom općinom je upravljao Frane Madirazza. Rođen je u Trogiru 1885. godine. Obavljao je državne službe u raznim gradovima u Dalmaciji. Bio je općinski upravitelj u Šibeniku, kotarski poglavar u Kotoru i Kninu, a od 1907. do 1910. u Splitu. Bavio se publicističkim radom. Objavljivao je feljtone u novinama. Umro je 1929. godine u Veneciji.

Vicko Niseteo: Na čelu splitske općine tek nešto više od mjesec dana

Vicko Niseteo Split je vodio nešto više od mjesec dana, od početka studenog do pred kraj prosinca 1917. godine. Pripadao je uglednoj obitelji iz Starog Grada, a rođen je u Zadru 1857. godine. Živio i radio je kao odvjetnik na Braču. 1908. godine preselio u Split u kojem je otvorio svoju odvjetničku kancelariju. Umro je 1939. godine te je pokopan na Sustipanu.