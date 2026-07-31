Rasprodani Peristil pjevao uglas: 4 Tenora spektakularno proslavila deset godina zajedničkog rada

Rasprodani Peristil bio je kulisa velike glazbene proslave kojom su 4 Tenora obilježila deset godina zajedničkog rada. Koncert održan u sklopu Splitskog ljeta još je jednom potvrdio koliko splitska publika voli ovaj popularni vokalni sastav.

Pomno odabran repertoar, vrhunske vokalne izvedbe i snažna povezanost izvođača s publikom obilježili su večer koju će, kako su poručili članovi sastava, dugo pamtiti.

"Peristil je pozornica koja nosi posebnu emociju i svaki izlazak pred ovu publiku velika je čast. Hvala svima koji su s nama podijelili ovu večer i još jednom pokazali da glazba najljepše živi kada je dijelimo zajedno. Ovakvi koncerti razlog su zbog kojeg već deset godina pjevamo istim žarom", poručili su 4 Tenora.

Glazbeni presjek deset zajedničkih godina

Program koncerta osmišljen je kao presjek desetljeća njihova zajedničkog glazbenog puta. Tenori su priznali da izbor pjesama nije bio jednostavan jer je u jednu večer trebalo sažeti sve ono što su stvarali i gradili tijekom proteklih deset godina.

Publika je tako mogla uživati u talijanskim klasicima "Santa Lucia", "Grande Amore", "Il Mondo" i "Volare", kao i u svjetskim evergreenima poput pjesme "Delilah" Toma Jonesa.

Posebno su dobro prihvaćene domaće pjesme, koje je publika na Peristilu pjevala zajedno s izvođačima. Koncert je donio spoj energije, nostalgije, mediteranskog šarma i snažnih vokalnih interpretacija.

"Peristil je pozornica kojoj pristupate sa strahopoštovanjem i upravo zato željeli smo dati najbolje od sebe. Presretni smo što je publika to prepoznala i što je sve ispalo onako kako smo priželjkivali. Split nam je priredio večer koju ćemo dugo pamtiti, a nadamo se da ćemo se na Peristil ponovno vratiti", poručio je Marko Pecotić, kojemu će nastup u rodnom gradu zasigurno ostati među najdražim uspomenama u karijeri.

"Cesarica" izazvala posebne emocije

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je izvedba "Cesarice", kojom su 4 Tenora odala počast neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

Na Peristilu, u gradu koji ga je neizmjerno volio i u kojem je ostavio neizbrisiv trag, njegova bezvremenska pjesma dobila je posebno značenje. Publika je izvedbu nagradila snažnim i dugotrajnim pljeskom.

"Zapjevati Olivera u Splitu uvijek je nešto posebno. Tu emociju teško je opisati riječima. Peristil možda nije bio zamišljen kao koncertna pozornica kada je nastao, ali danas je jedno od najljepših i najposebnijih mjesta na kojima glazbenik može nastupiti. A otpjevati 'Cesaricu' upravo ovdje, pred splitskom publikom, doista je neopisiv osjećaj", poručio je Đani Stipaničev.

Uz prepoznatljivu dozu humora, spontanosti i neposredne komunikacije s publikom, Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Vladimir Garić i Filip Hozjak još su jednom pokazali zašto već deset godina uspješno spajaju klasičnu i popularnu glazbu u jedinstven koncertni doživljaj.

Jubilarna turneja nastavlja se diljem Hrvatske

Rasprodani Peristil još je jednom potvrdio koliko publika cijeni glazbeni put 4 Tenora. Nakon koncerata u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i na Korčuli, jubilarna turneja nastavlja se nastupima u Imotskom i drugim gradovima.

Veliko ljetno finale bit će održano 27. kolovoza na također rasprodanoj Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku.