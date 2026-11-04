Rasprodane sve ulaznice za sutrašnju utakmicu Hajduka! Domaćini se oglasili uoči europskog susreta

Hajduk u četvrtak, 5. studenoga, nastavlja svoj europski put. Bijeli gostuju kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, a uoči utakmice domaći klub objavio je da su sve ulaznice rasprodane.

Lincoln Red Imps potvrdio je na službenom profilu na društvenoj mreži X da za sutrašnji susret Konferencijske lige više nema slobodnih ulaznica. "Rasprodano! Sve ulaznice za sutrašnji susret UEFA Konferencijske lige protiv Hajduka iz Splita službeno su rasprodane. Hvala našim navijačima na nevjerojatnoj podršci. Veselimo se što ćemo vas sve vidjeti na stadionu Europa Point u još jednoj velikoj europskoj večeri", poručili su iz gibraltarskog kluba.

🎟️ SOLD OUT! All tickets for tomorrow night’s UEFA Conference League clash against Hajduk Split have officially sold out Thank you to our supporters for your incredible backing. We look forward to seeing you all at Europa Point Stadium for another big European night #LRIFC https://t.co/UKh1ayaONu — Lincoln Red Imps FC (@LincolnRedImps) November 4, 2026

Hajduk želi nastaviti pobjednički niz u Europi

Utakmica Lincoln Red Impsa i Hajduka igra se sutra, u četvrtak, 5. studenoga, s početkom u 18:45 sati po hrvatskom vremenu, na stadionu Europa Point na Gibraltaru.

Riječ je o susretu trećeg kola ligaške faze Konferencijske lige, u koji Hajduk ulazi nakon dvije pobjede u prva dva nastupa. Splićani su najprije na Poljudu svladali Ajax rezultatom 2:1, a potom su u gostima pobijedili švicarski Thun s 1:0. S druge strane, Lincoln Red Imps europsko je natjecanje otvorio s dva poraza. Najprije je izgubio na gostovanju kod norveškog Branna rezultatom 2:1, a zatim je na domaćem terenu poražen od nizozemskog Twentea s 4:1.

Bijeli tako na Gibraltar dolaze sa šest osvojenih bodova i prilikom da nastave svoj europski niz, dok domaćini pred rasprodanim tribinama traže prve bodove u ligaškoj fazi natjecanja.

Hajduk je u dobroj formi i u domaćem prvenstvu, u kojem je prošlog vikenda na Poljudu uvjerljivo svladao Goricu rezultatom 5:0. Pred splitskom momčadi sada je novi europski izazov, a rasprodane ulaznice potvrđuju veliko zanimanje za susret na Gibraltaru.