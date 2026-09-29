Rasprodan Poljud! Hajduk objavio: Za Ajax više nema ulaznica

Veliko zanimanje vlada za utakmicu Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Iz splitskog kluba objavili su kako su sve ulaznice za susret rasprodane.
Hajduk je vijest podijelio sa svojim navijačima putem društvenih mreža kratkom porukom:
„RASPRODANO! Sve ulaznice za utakmicu Hajduk - Ajax su rasprodane. Vidimo se na Poljudu!“
Poljud će tako za ogled Hajduka i slavnog nizozemskog kluba biti ispunjen do posljednjeg raspoloživog mjesta, a splitske Bijele očekuje snažna podrška s tribina.
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