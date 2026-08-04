Rasprodan koncert Morcheebe na Vibrez festivalu!

Koncert legendarnog britanskog trip-hop benda Morcheeba, kojim će se krajem mjeseca završiti pet koncertnih večeri Vibrez festivala u vrtu Galerije Meštrović, službeno je rasprodan. Velik interes za nastup kultnog britanskog sastava potvrđuje kako je publika prepoznala poseban festivalski koncept koji vrhunsku glazbu povezuje s umjetnošću, mediteranskim ambijentom i koncertima pod zvijezdama. Morcheeba će tako pred ispunjenim gledalištem zaokružiti pet večeri tijekom kojih u Split stižu neka od najuzbudljivijih imena međunarodne glazbene scene.

Vibrez festival u srijedu, 26. kolovoza, otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najutjecajnijih imena svjetske post-rock scene. Poznati po monumentalnom zvuku i koncertima iznimne emocionalne snage, Mogwai će ovogodišnje izdanje festivala otvoriti snažnom i atmosferičnom glazbenom večeri.

U četvrtak, 27. kolovoza, u vrt Galerije Meštrović stiže Mariza, jedna od najznačajnijih svjetskih interpretatorica fada. Svojim snažnim glasom, elegancijom i jedinstvenom povezanošću s publikom osvojila je najprestižnije svjetske pozornice, a u Split donosi večer prožetu emocijom i portugalskim glazbenim temperamentom.

Talijanski pjevač Mario Biondi nastupit će u petak, 28. kolovoza, donoseći svoj prepoznatljivi spoj soula, jazza i mediteranske topline. Njegov duboki, baršunasti vokal i profinjena koncertna energija najavljuju večer elegancije, ritma i vrhunskog glazbenog užitka.

U subotu, 29. kolovoza, na Vibrez festivalu nastupa Laibach, kultni slovenski kolektiv koji već desetljećima zauzima posebno mjesto na europskoj avangardnoj sceni. Njihove izvedbe nadilaze klasičan koncertni format, spajajući glazbu, kazalište i upečatljiv vizualni identitet.

Organizatori pozivaju publiku da na vrijeme osigura ulaznice za preostale četiri koncertne večeri jer interes iz dana u dan raste.

Ulaznice za koncerte Mogwaija, Marize, Marija Biondija i Laibacha još su dostupne na Adriaticket.hr i na blagajni Hrvatskog doma Split.