Raspravljali se Barbir i Šuta, u fokusu su bili radovi u Zajčevoj ulici: "Muka mi je..."

Tijekom 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita otvorila se burna rasprava o radovima u Ulici Ivana pl. Zajca i prometnim problemima koje zbog zatvorene prometnice mjesecima trpe stanovnici Trstenika. Rasprava između vijećnika s liste Centra Damira Barbira i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute uslijedila je nakon što je, poslije više od dva sata raspravljanja, konačno usvojen dnevni red sjednice.

Barbir: "Rokovi su više puta pomicani"

Barbir je podsjetio da je Vodovod i kanalizacija 17. ožujka na službenim stranicama najavio kako će radovi i privremena regulacija prometa trajati do 15. lipnja. Nakon toga objavljeno je da će radovi biti produljeni te da će Zajčeva ulica ostati zatvorena najkasnije do kraja srpnja, dok se prema posljednjim informacijama otvaranje prometnice očekuje tek nakon Velike Gospe, odnosno sredinom kolovoza. "Govorimo o više puta pomaknutim rokovima na prometnici čije zatvaranje svakodnevno utječe na život tisuća stanovnika Trstenika, ali i na pristup KBC-u Križine", kazao je Barbir.

Od gradonačelnika je zatražio odgovor smatra li odgovornim načinom upravljanja to što se građanima najprije najavi jedan rok, zatim drugi, a potom i treći. "Tko je politički i upravljački odgovoran za ovakvu komunikaciju prema građanima i kada će Grad Split građanima Trstenika dati konačan, vjerodostojan i obvezujući rok otvaranja Zajčeve ulice za promet?", upitao je Barbir.

Šuta: "Pokušavate skupljati političke poene"

Šuta mu je odgovorio kako je na pitanje već dobio odgovor te ga je optužio da na važnom europskom projektu pokušava skupljati političke poene. "Dobili ste odgovor. Pokušavate skupljati političke poene na važnom projektu. Možete pitati i kolegu Nenada Uvodića, koji je pomoćnik direktora. I struka smatra da previše politizirate europski projekt. Postoje stručnjaci koji odlučuju što se događa na gradilištu. Ja se ne miješam u posao na terenu. Poštujem ljude koji rade svoj posao", poručio je Šuta.

Naglasio je kako postoji voditelj projekta čije se odluke poštuju te je prozvao bivšu gradsku vlast zbog, kako je kazao, nerješavanja problema s kanalizacijskim sustavom. "Imali ste priliku i niste ništa napravili. Radovi se izvode zbog jednog od najvećih gorućih problema, a to je kišni preljev. Bili ste svjedoci ispuštanja kanalizacije i niste ništa poduzeli, a sada, kada se radovi izvode, vi biste ih blokirali. Dobili ste odgovore, projekt će biti realiziran, a ono što vama dođe u ruke, loše završi", odgovarao je Šuta.

"Riječ koja se stalno mijenja postaje izgovor"

Barbir je replicirao kako nije dobio odgovor na ključno pitanje te poručio da građane Trstenika ne zanima političko prebacivanje odgovornosti. "Građane zanima kada će moći normalno izaći iz svog kotara, doći do bolnice, posla, škole i svojih domova. Vodovod i kanalizacija najprije je dao riječ da će radovi trajati do 15. lipnja. Zatim je dao novu riječ da će Zajčeva biti zatvorena najkasnije do kraja srpnja. Sada čujemo da se otvaranje pomiče na sredinu kolovoza", kazao je.

Osvrnuo se potom i na slogan iz Šutine predizborne kampanje. "U vašoj kampanji glavna poruka bila je "Dajem ti riječ". Ali riječ koja se stalno mijenja prestaje biti riječ i postaje izgovor", poručio je Barbir. Naglasio je kako nije riječ o sporednoj ulici, nego o prometnici čije je zatvaranje, prema njegovim riječima, izazvalo prometni kolaps u kotaru s više od osam tisuća stanovnika te dodatno otežalo pristup KBC-u Križine.

Barbir je upitao i zašto, ako je problem toliko ozbiljan, radovi nisu organizirani u više smjena te zbog čega nije osigurana jasnija i pravodobnija komunikacija prema građanima. "Zašto se svaki novi rok saznaje tek kada prethodni istekne? Građani Trstenika pokazali su strpljenje. Sada očekuju odgovornost. Ne novu političku optužbu, ne novu konferenciju za medije, nego konkretan datum, konkretan plan i prometnicu koja će konačno biti otvorena", rekao je.

Šuta: "Malo čitate, malo učite napamet"

Rasprava je potom postala još osobnija, a Šuta je Barbira prozvao zbog načina na koji postavlja vijećnička pitanja. "Muka mi je gledati kako postavljate pitanja. Malo čitate, malo učite napamet, pa se onda divite sami sebi", uzvratio mu je Šuta.