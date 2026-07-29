Rasprava Barbira i Stanišića: "Moj je izbor čistiji od vaše diplome"

Burno je počela 14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Gotovo sat vremena trajala je rasprava o nadopuni dnevnog reda i povratku Štandarca na Pjacu, a najžešći verbalni sukob dogodio se između vijećnika Damira Barbira i predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića.

Šuta: "Sudjelovali ste u barbarskom činu"

Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako postoji rok od 60 dana za izvršenje sudske odluke te da je vijećnike želio upoznati s potezima koje namjerava poduzeti. Vijećnik s liste Centra Damir Barbir prozvao je Šutu zbog nepoštovanja odluka Gradskog vijeća i nadležne komisije, na što mu je gradonačelnik uzvratio da je sudjelovao u "barbarskom činu" uklanjanja Štandarca.

"Postoji rješenje suda, a to vama ništa ne znači. Kada sud ne donosi odluke u vašem smjeru, onda je HDZ-ov, a kada je drukčije, pozivate se na iste sudove. Sve ste provodili svojevoljno i ništa niste poštovali", rekao je Šuta.

HGS-ova Lidija Bekavac podsjetila je da se dnevni red i ranije nadopunjavao tijekom sjednice te vijećnike Centra optužila da su proveli "nasilje nad Štandarcem".

Barbir prozvao Stanišića, stigao žestok odgovor

Barbir je potom predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću zamjerio što nije reagirao na Šutine riječi. "Ništa me ne čudi s obzirom na to kako ste prljavo izabrani za predsjednika, izbornom tajnom prijevarom", rekao je Barbir.

Stanišić mu je odmah uzvratio: "Moj je izbor čistiji od vaše diplome."

U raspravi se otvorilo i pitanje uvrštavanja odluke o zabrani prodaje alkohola nakon 21 sat. Nezavisni vijećnik Davor Matijević podsjetio je da je Centar ranije u posljednji trenutak dostavio imena članova Nadzornog odbora, ali ih je podržao u aktualnoj raspravi o proceduri.

Ivošević najavio prijavu USKOK-u

Bojan Ivošević najavio je da će slučaj prijaviti USKOK-u nastavi li Šuta u istom smjeru, tvrdeći da se povratkom Štandarca pogoduje gradonačelnikovu stranačkom kolegi.

Rasprava o dnevnom redu nastavila se u žestokom tonu, a pitanje Štandarca ponovno je izazvalo duboke podjele između gradske vlasti i oporbe.

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