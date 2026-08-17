Rasplakao je Hrvatsku pričom nakon požara. Mate i Domagoj krenuli su prema Ivici s novom prikolicom

Veliki požar koji je poharao omiško područje iza sebe je ostavio golemu štetu i brojne teške ljudske priče, no istodobno je pokrenuo i val solidarnosti. Jedna od njih dobila je danas svoj nastavak. Mate Skender i Domagoj Tomasović kupili su novu prikolicu Ivici Tafri iz Stanića, kojem je vatra odnijela gotovo sve što je imao.

U prijepodnevnim satima Skender i Tomasović krenuli su prema Stanićima s novom prikolicom, odlučni da barem djelomično olakšaju situaciju čovjeku čija je priča nakon katastrofalnog požara dirnula brojne ljude.

U suzama govorio o prikolici koju mu je odnijela vatra

Ivica Tafra u požaru je ostao bez radionice, a među stvarima koje je izgubio bila je i nova prikolica za koju je dugo štedio. Njegova životna situacija bila je teška i prije požara. Zbog narušenog zdravlja teško je prikupljao novac za potrebne lijekove, a vatrena stihija dodatno mu je otežala svakodnevicu.

Njegova priča dospjela je u javnost nakon razgovora s reporterkom RTL-a Marinom Brcković. Govoreći o svemu što je izgubio, Tafra nije mogao sakriti emocije, a posebno ga je pogodio gubitak prikolice koju je tek bio uspio kupiti.

Unatoč svemu, rekao je da neće odustati i da će ponovno štedjeti kako bi jednoga dana kupio novu. Istodobno je naglasio da ne želi da itko zbog pomaganja njemu uskrati nešto sebi ili svojoj obitelji.

Nisu ostali samo na riječima

Njegova priča nije ostala bez odjeka. Mate Skender i Domagoj Tomasović odlučili su konkretnim potezom pomoći Tafri te su mu kupili novu prikolicu. U prijepodnevnim satima krenuli su prema njegovu domu u Stanićima kako bi mu je osobno dovezli.

U danima u kojima stanovnici opožarenog područja zbrajaju štetu i pokušavaju ponovno organizirati svoje živote, njihova je gesta još jedan primjer solidarnosti koja se pojavila nakon katastrofe.

Za Matu Skendera pomaganje ljudima pogođenima ovim požarom nije počelo kupnjom prikolice. Skender je sudjelovao i u spašavanju ljudi tijekom samog požara, kada je na omiškom području vatra ugrožavala kuće i stanovništvo.

Nakon što je u najtežim trenucima pomagao na terenu, sada je zajedno s Domagojem Tomasovićem odlučio pomoći i kada se vatra ugasila.

Za Ivicu Tafru nova prikolica možda ne može nadoknaditi sve ono što mu je požar oduzeo, ali predstavlja konkretan korak prema povratku svakodnevnom životu. A nakon prizora razaranja koji su posljednjih dana stizali s omiškog područja, priča iz Stanića pokazuje i drugu stranu katastrofe – ljude koji su odlučili pomoći susjedima onda kada im je pomoć najpotrebnija.