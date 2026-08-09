Raspivano Bibinje proslavilo 45 godina: Klapska pjesma odjekivala do dugo u noć

Pred prepunim Trgom Sri Sela u subotu je održano 45. izdanje susreta klapa Raspivano Bibinje, koje je okupilo brojne izvođače i još jednom privuklo velik broj posjetitelja.

Večer je otvorio tamburaški sastav MOBA, a već je nastup domaće ženske klape Garofuli pokazao raspoloženje publike. Nakon izvedbe publika ih je pozvala na bis.

Tijekom večeri nastupile su klapa Pasika iz Kostanja, mješovita klapa Sfida iz Korčule, Kolapjani iz Siska, ženske klape Luše i Orca iz Splita, zadarska Munita te domaća klapa Bibinje.

Posebno su se istaknule izvedbe pjesama "Kuća puna naroda" Kolapjana, "Jugo" klape Luše, "Rusulica" Garofula te autorska pjesma zadarske Munite "Današnjega dana", autora Vjekoslava Šuljića. Munita je nastupila i zajedno s klapom Bibinje.

Pljesak podrške Anti Sikiriću Krivinu

Zbog obiteljskih razloga ove je godine izostao Ante Sikirić Krivin, koji je publiku Raspivanog Bibinja godinama zabavljao svojim recitacijama i stihovima.

Publika je njegov izostanak popratila dugotrajnim pljeskom podrške, a Munita i klapa Bibinje potom su zajedno izvele njegovu pjesmu "Kate moja".

Program su vodili HRT-ovi Katina Vrsaljko i Šime Vičević. Vrsaljko je prvi put vodila program Raspivanog Bibinja, dok je Vičeviću ovo bio četvrti nastup na pozornici Sri Sela.

Svi zajedno zapjevali u završnici

Vrhunac večeri stigao je u završnici kada su svi sudionici zajedno izveli "U boj, u boj" iz opere "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca te "Croatio iz duše te ljubim". Nakon zajedničkih izvedbi uslijedio je tradicionalni vatromet.

Zahvalnice sudionicima uručio je načelnik Općine Bibinje Šime Sekula, koji je podsjetio na dugu tradiciju manifestacije.

"45 godina nije mala stvar. To je 45 godina ljubavi, truda, dišpeta i nepokolebljive želje da sačuvamo ono što nam spada pod najdublji identitet", poručio je Sekula.

Posebno je zahvalio publici koja manifestaciju prati već desetljećima.

"Vi ste ona najvažnija karika. Vi ste snaga koja drži Raspivano Bibinje živim, prkosnim i raspivanim već punih 45 godina", rekao je.

Susret su organizirali Općina Bibinje, Turistička zajednica Općine Bibinje i Bibinjac d.o.o., uz Zadarsku županiju kao zlatnog sponzora. Među uzvanicima bili su zamjenik zadarskog župana Robertino Dujela i predsjednica Županijske skupštine Ingrid Melada.