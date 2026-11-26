Hrvatski dom Split najavio je iznimnu glazbenu večer pod nazivom Vienna Concert Gala, koja će se održati 10. siječnja 2027. godine u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Splitsku publiku očekuje spoj elegancije bečke klasike, virtuoznosti istaknutih solista, raskoši opernoga glasa i suvremene glazbe.

U središtu ove posebne večeri nastupit će ugledni bečki komorni orkestar Wiener Concert-Verein, koji su 1987. godine osnovali članovi slavnih Bečkih simfoničara (Wiener Symphoniker).

Redovitim nastupima u znamenitom bečkom Musikvereinu, međunarodnim gostovanjima i jedinstvenim pristupom klasičnoj i suvremenoj glazbi orkestar već desetljećima predstavlja izvrsnost bečke glazbene kulture.

Istaknuti glazbenici na splitskoj pozornici

Za dirigentskim pultom bit će istaknuti hrvatski dirigent Tonči Bilić, rođeni Splićanin i četverostruki dobitnik diskografske nagrade Porin.

Posebnu vrijednost koncertu dat će nastupi vrhunskih solista. Omiški pijanist Lovre Marušić, čiju su međunarodnu karijeru obilježile srebrne medalje na prestižnim natjecanjima u Clevelandu i Bonnu, predstavit će se izvedbom glazbe Dore Pejačević.

Nagrađivana sopranistica Darija Auguštan, solistica Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, izvest će Straussove Četiri posljednje pjesme.

Uz njih će nastupiti i istaknuti članovi Zagrebačkih solista, violinist Krunoslav Marić i violist Hrvoje Philips.

Od Dore Pejačević i Schuberta do suvremenih hrvatskih skladatelja

Pomno osmišljen koncertni program povezat će velika imena europske glazbene povijesti s hrvatskim skladateljima čija su djela ostavila snažan trag u nacionalnom i međunarodnom glazbenom životu.

Publiku očekuju prvi stavak Koncerta za klavir i orkestar Dore Pejačević, glazba Richarda Straussa, vedrina i elegancija Schubertove Treće simfonije, sugestivni gudački zvuk Frane Paraća te ritmička energija skladbe Samba brevis Ive Josipovića.

Posebno mjesto u programu pripada novom djelu međunarodno priznate skladateljice Mirele Ivičević, rođene u Splitu i dobitnice prestižne Nagrade za skladatelje Zaklade Ernst von Siemens.

Koncert se održava u sklopu hrvatske turneje orkestra Wiener Concert-Verein, povezane s obilježavanjem 200 godina Hrvatskoga glazbenog zavoda, jedne od najvažnijih institucija hrvatske glazbene kulture.

Poseban popust za pretplatnike

Iz Hrvatskog doma Split najavili su i posebnu pogodnost za svoje pretplatnike i korisnike Zlatne ulaznice, koji prilikom kupnje ulaznica na blagajni Hrvatskog doma ostvaruju popust od 20 posto.