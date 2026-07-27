Raskinuti su ugovori Guillamonu i Krovinoviću!

HNK Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom, objavio je Hajduk.

"Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele. Impresivna je to brojka kojom je danas 30-godišnji veznjak ušao među 50 igrača s najviše nastupa za naš Klub", napisali su iz Hajduka.

Debitirao je u 2:0 pobjedi protiv Tobola na Poljudu, a posljednji put bijeli dres nosio je u 2:2 remiju na gostovanju kod Slaven Belupa u prošloj sezoni. Ukupno je za Hajduk postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija za svoje suigrače. Bio je bitan sudionik u osvajanju posljednja dva klupska trofeja u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu.

"Od prvog trenutka Filip je svoju ulogu u momčadi nosio ponosno i s velikom dozom profesionalizma. Na Poljudu će ostati posebno upamćen i po ulozi glavnog pozitivca te dobrog duha svlačionice", objavio je Hajduk.

Hugo Guillamonu Hajduk je stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. Za Hajduk je odigrao ukupno 26 utakmica te pri tom upisao jednu asistenciju. Debitirao je u rujnu prošle godine u porazu na gostovanju kod Varaždina, a posljednju utakmicu za Bijele odigrao je u lipnju u 6:3 pobjedi u dvoboju s Vukovarom 1991 na Poljudu.

"Obojici zahvaljujemo na svemu što su napravili za Hajduk te im želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha na privatnom i sportskom planu", objavio je Hajduk.