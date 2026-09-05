Rašeta: "U HDZ-u vlada nervoza kakvu nisam osjetio tijekom posljednjih deset godina"

Na samom početku ističe da je "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" prerastao lokalne i stranačke okvire te postao nacionalno pitanje, što objašnjava odazivom.

"To je iznimno rijedak događaj. Mislim da je od takvih samoniklih prosvjeda bio samo onaj za Stojedinicu, koji je ujedno bio i najveći, sa 110.000 ili 120.000 ljudi", kazao je za N1 pa nastavio:

"Ova se afera potpuno razlikuje od svih drugih HDZ-ovih afera. Naučili smo da se, kao u slučaju Fimi medije, ogromne količine novca nose u crnim kožnim torbama ili kutijama za hrenovke. Kada mi je kolega Rajković rekao da se novac nosi u crnim kožnim torbama, mislio sam da je to znanstvena fantastika, da je izmišljotina. Pokazalo se da nije. Svi ti milijuni postali su apstraktni i daleki, svakog smo dana bombardirani takvim stvarima. Gospićka afera je jasna i neposredna opasnost, "clear and present danger". To je nešto potpuno drukčije jer je jasno da je u opasnosti okoliš jedne od najčišćih hrvatskih regija. Ta afera ima mnogo sličnosti s nadstrešnicom u Novom Sadu, samo što ovdje još nema mrtvih. Riječ je o odgovornosti i sustavu te o tome da se cijelo društvo, i lijevo i desno, pobunilo protiv anticivilizacijskih postupaka."

Koje su institucionalne okolnosti omogućile da do ovoga dođe?

"Tomislav Ćorić je kao ministar ukinuo dva vrlo važna propisa. Sve pošiljke otpada koje su se uvozile u Hrvatsku morale su tri dana prije biti najavljene inspekciji, a kada bi otpad bio uvezen, morao je biti upisan u očevidnik. Taj je očevidnik ukinut i danas zapravo nemamo centralizirani registar iz kojeg bi se jasno vidio promet tih pošiljki otpada. To je opravdavano smanjenjem administracije i olakšavanjem poslovanja, ali nisam siguran da u pozadini nije bila i ideja da se omogući ovako nešto", objašnjava pa nastavlja:

"Talijanska mafija razvila je ogroman posao s otpadom na Siciliji, Sardiniji i jugu Italije. Imala je uhodane kanale kojima se smeće iz industrijskih dijelova sjeverne Italije prevozilo na nerazvijeni jug. Takvo zbrinjavanje otpada višestruko je jeftinije, a razlika završava kod onih koji posao organiziraju. Profit je golem. Važno je i to što je Andrej Plenković spojio 18 inspekcija u Državni inspektorat, a velike ovlasti dobio je Andrej Mikulić. Politika je cijelo vrijeme oko toga. Politika je stvorila uvjete za deponij u Gospiću, prvo promjenama propisa, a zatim gomilanjem ovlasti."

Dio premijerove odgovornosti vidite u tome što je Inspektorat povjerio osobi za koju se, prema vašem mišljenju, moglo znati kako funkcionira, kako bi ostvario političku korist?

"Tako je. Politička korist zamijenjena je za drugu vrstu koristi. Jedan moj prijatelj davno je rekao da se grčka tragedija temeljila na mitu, a hrvatska na korupciji. Zvuči duhovito, ali sasvim je u pravu."

Most i val ekološke pobune

U cijelu se priču uključio i Most, koji je već ranije snažno isticao ekološke teme.

"Most je zajahao na valu ekološke pobune još kada je devastirano vrelo Une. Tamo je napravljena elektrana tako male snage da nije mogla pokrivati ni Donji Lapac, ali dovoljno velika da ugrozi sedrene barijere i izvor Une, jednu od najvećih prirodnih ljepota u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ne treba zaboraviti ni udio Mosta u političkoj odgovornosti. Oni su dva puta vraćali HDZ na vlast. Mislim da sada ne idu prema demontaži HDZ-a, nego prema njegovu remontu. Žele maknuti Andreja Plenkovića, a zatim s nekim novim HDZ-om ponovno surađivati. Njima nije prihvatljiv Plenković, ali teško je zamisliti da bi koalirali s Možemo ili SDP-om. To je prestrojavanje na desnici u kojem se ekologija sada koristi kao važna politička tema."

Kako je lokalna priča iz Like postala nacionalna?

"U tom je smislu slično prosvjedima u Novom Sadu. Tamo su zajedno desnica, ljevica i centar jer je riječ o civilizacijskom pitanju. Gospić je srce Like, koja je tradicionalno tvrđava HDZ-a. Ova je afera svima razumljiva i vidljiva. Svi znamo da, jednom kada toksini uđu u podzemne kraške vodotokove, može biti ugrožena cijela regija koja je dosad bila jedna od najčišćih. Zato su se zajedno našli ljudi vrlo različitih političkih i svjetonazorskih pozicija. Svi su pod istom zastavom jer je to zastava čiste i zelene Hrvatske. To nije stvar koja ideološki truje društvo, nego nešto što doslovno može zagaditi Liku."

Pokušalo se prosvjed prikazati i kao svojevrsni prosvjed protiv Hrvatske, posebno zbog nekih osoba koje su ga podržale. Je li taj pokušaj uspio?

"Mislim da nije. Pojavili su se ljudi koji su govorili da je to "jugoslavenski prosvjed", spominjali Šerbedžiju i Severinu i time se, po mom mišljenju, sami demaskirali. Oglasio se gospićki biskup, koji je izravno povezan s tim područjem, kao i riječki nadbiskup, ali Crkva kao institucija šuti o ovoj aferi. Mislim da je razlog to što ova afera ljulja temelje sustava koji se razvijao tijekom deset godina HDZ-ove vlasti. U središnjici HDZ-a sada, prema mom dojmu, vlada nervoza kakvu nisam osjetio tijekom tih deset godina. Svi su svjesni da je ovo nešto drukčije."

Kakav razvoj događaja očekujete nakon prosvjeda?

"Poznajući naš mentalitet, bojim se da bi moglo završiti po principu "psi laju, karavane prolaze". Bit će političkih posljedica, možda i ozbiljnih, ali već idući tjedan možemo imati novu aferu koja će potisnuti ovu temu. Ipak, politička perspektiva je važna. Prema procjenama koje sam vidio, ako se budu poštovale sve institucionalne procedure, od dozvola i rješenja inspekcija i ministarstva do javnog natječaja, mogućih žalbi i pronalaska postrojenja koje može preuzeti ili spaliti otpad, sanacija bi mogla trajati oko 18 mjeseci. Teško je zamisliti da će trajati kraće bez neke improvizacije. Postavlja se pitanje može li Andrej Plenković s Gospićem kao političkim teretom ući u novu izbornu kampanju."

Koliko su u otkrivanju cijele priče bili važni mediji?

"Aferu su pokrenuli mediji. Mediji su ovdje bili ključni. Organizatori prosvjeda mudro se pokušavaju distancirati od političara, ali već se osjeća i strah od toga kako će se prosvjed politički interpretirati."

Hoće li slučaj Gospić dugoročno politički štetiti HDZ-u?

"Politički korozivni utjecaj ekološke afere Gospić na HDZ svakako će se osjetiti. I trajat će, upravo zbog sanacije i činjenice da se otpad mora zbrinuti. Ako se odluči ići dugim institucionalnim putem, HDZ će s paketom Gospića ući u izbore. Tada ćemo vidjeti političke posljedice. HDZ mi se, međutim, još uvijek čini daleko najozbiljnijom političkom organizacijom u cijeloj toj priči."

A kako tumačiti opetovanu premijerovu izjavu da će novi glavni državni inspektor ili inspektorica biti imenovani kada Vlada procijeni da je za to vrijeme?

"To je tipično. Žarko Puhovski svojedobno je spomenuo da je Luj XIV., Kralj Sunce, svoje ukaze i odluke završavao formulacijom "jer mi se tako prohtjelo". Njegova je volja bila zakon. U tom je smislu Andrej Plenković idealni sljedbenik Kralja Sunca, samo što je na tom Suncu sada, u Gospiću, zavladala pomrčina. To je još jedan dokaz njegova pristupa vlasti. Na kraju je posljednja instanca na koju uvijek reagira ego, a taj je ego kolosalan", zaključio je Boris Rašeta.