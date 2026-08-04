Ranojutarnja akcija vatrogasaca: Automobil završio na krovu u rijeci Orljavi

U ranim jutarnjim satima u utorak, 4. kolovoza 2026. godine, vatrogasci DVD-a Pleternica intervenirali su zbog prometne nesreće u kojoj je automobil završio na krovu u rijeci Orljavi, na relaciji Bečic – Brodski Drenovac.

Dojava Centra 112 zaprimljena je u 4:19 sati, nakon čega su na intervenciju izašli vatrogasci s navalnim vozilom Mercedes i šumskim vozilom Mercedes. U akciji je sudjelovalo ukupno pet vatrogasaca DVD-a Pleternica i Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, dok je dodatnih šest vatrogasaca ostalo u vatrogasnom domu u pripravnosti.

Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da se vozač već nalazio izvan vozila. Dva vatrogasca opremljena za ulazak u vodu pregledala su automobil i potvrdila da u vozilu nema drugih osoba.

Vatrogasci su potom isključili kontakt u vozilu te obavili završne radnje i pospremanje opreme. Povratak u vatrogasni dom uslijedio je u 5:19 sati.