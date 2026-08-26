Ranko Ostojić objavio fotografiju trojice mladića: "Dok su bili đaci štošta nisu znali na ispitu ovom mnogi su i pali..."

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić oglasio se na društvenim mrežama objavivši fotografiju trojice mladića, uz koju je podijelio emotivnu poruku posvećenu njihovim sudbinama tijekom Drugog svjetskog rata.

Kako je naveo, fotografija je nastala manje od godinu dana prije nego što su sva trojica izgubila živote. Ostojić ističe kako su u trenutku nastanka fotografije još bili dječaci pred kojima je tek bila mladost.

„Nije prošla ni godina dana otkad su se ovi dječaci, jer bili su još dječaci, tek ih je čekalo okusiti mladost, bezbrižno smijali fotografu do trenutka kad su najmlađeg među njima, u sredini, ustaše strijeljali u Ruduši. Druga dvojica kosti su ostavili na Sutjesci“, napisao je Ostojić.

Uz fotografiju je uputio i kratku, ali snažnu poruku kojom se osvrnuo na odnos prema prošlosti i sjećanju na stradale.

„Danas su zaboravljeni, a njihovi ubojice slavljeni“, poručio je.

Objavu je zaključio stihovima posvećenima djeci i učenicima koji su, umjesto mladosti, završili u ratnom vihoru:

„Nek nas sjete ove slike

na tu djecu, na te đake

što su mali, mali za vojnike

a veliki za junake.

Dok su bili đaci

štošta nisu znali

na ispitu ovom

mnogi su i pali...“