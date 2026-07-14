Ranko Ostojić ismijao uhićenog Darija Šimića: "Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom"

Nakon što je u jutrošnjoj antikorupcijskoj akciji Uskoka i policije uhićen bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, na društvenim mrežama oglasio se bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, koji je njegov slučaj komentirao ironičnom objavom.

Uz Šimića su uhićeni i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić te potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Marin Mikšić.

Istražitelji sumnjaju da je Šimić, posredovanjem Livljanić, nezakonito ishodio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, dok je Mikšić, prema sumnjama, imao ulogu posrednika u cijelom postupku.

Na tu je vijest reagirao Ostojić objavom na Facebooku u kojoj je napisao:

"Kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom, nije lijepo kad ti se potomak bavi kriminalom. A i njegov brat Josip također."

Podsjetio na Šimićevu izjavu koja je godinama kružila internetom

Ostojićeva objava referira se na jedan od najpoznatijih javnih istupa Darija Šimića nakon završetka nogometne karijere. Tijekom rasprava o referendumu o braku 2013. godine govorio je o papi Franji, Crkvi i kršćanskim vrijednostima, a posebnu je pozornost izazvala njegova izjava o Adamu, Evi i Noinoj arci.

"Još od Adama i Eve, vjerujem da sam potomak Adama i Eve, iz Noine arke, i na taj način znam otkud sam i znam kuda idem", rekao je tada Šimić.

Dodao je i da je papa Franjo pozvao na toleranciju te da su svi ljudi, bez obzira na različitosti, "naša braća i sestre koji su potekli isto iz Noine arke".

Izjava je ubrzo postala predmet brojnih šala na društvenim mrežama, a nastala je i Facebook grupa pod nazivom "Svi mi koji smo potomci Adama i Eve s Noine arke", koja je u kratkom roku okupila velik broj članova.

I brat Josip ranije završio pod istragom

Prezime Šimić već se ranije povezivalo s istragama Uskoka. Prošle godine uhićen je i Dariov brat Josip Šimić, nekadašnji nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije.

Teretilo ga se u sklopu istrage o navodnoj fiktivnoj trgovini i utaji poreza, odnosno izvlačenju novca putem lažnih računa i fiktivnih poslovnih odnosa, čime je, prema sumnjama istražitelja, oštećen državni proračun.

Nakon ispitivanja Josip Šimić priznao je djela koja su mu se stavljala na teret te je s Uskokom sklopio sporazum i priznao krivnju.