Rani znak demencije koji drugi mogu primijetiti: Nije riječ o problemima s pamćenjem

Promjene glasa mogle bi biti jedan od ranih pokazatelja kognitivnog propadanja, sugerira velika studija američkih istraživača. Iako se gubitak pamćenja najčešće povezuje s demencijom, rezultati upućuju na to da bi pozornost trebalo obratiti i na promjene u načinu govora.

Istraživači sa Sveučilišta Drexel u Philadelphiji analizirali su podatke više od 833.000 pacijenata. Utvrdili su da su osobe s poremećajem glasa, ali bez problema sa sluhom, imale 58 posto veći rizik od demencije ili kognitivnog oštećenja u odnosu na osobe bez poremećaja glasa.

Studija je objavljena u časopisu Journal of Voice, a autori naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li promjene glasa doista biti pouzdan rani pokazatelj kognitivnih problema.

Zašto bi glas mogao biti važan?

Povezanost gubitka sluha i povećanog rizika od demencije već je dobro dokumentirana. Oštećenje sluha može biti povezano s promjenama u mozgu, ali i sa socijalnim povlačenjem i izolacijom.

Novo istraživanje sugerira da bi sličnu pozornost trebalo posvetiti i poremećajima glasa.

„Ako imate poremećaj glasa zbog kojeg zvučite drugačije, ili osjećate bol dok govorite ili pjevate, logično je da ćete manje sudjelovati u društvenim aktivnostima koje stimuliraju mozak“, objasnio je dr. Robert Sataloff, jedan od glavnih autora istraživanja i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Drexel.

Dodao je da se sličan obrazac može vidjeti kod nekih neuroloških bolesti.

„To već vidimo kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću, gdje se poremećaji glasa često javljaju prije drugih tjelesnih simptoma.“

Najveća povezanost kod kombinacije problema

Istraživači su koristili podatke prikupljene tijekom godišnjih pregleda u američkim ordinacijama opće prakse. Pacijente su počeli pratiti najmanje godinu dana prije nego što im je dijagnosticiran poremećaj glasa ili gubitak sluha.

Analiza je pokazala snažniju povezanost između poremećaja glasa i kognitivnog propadanja nego između samog oštećenja sluha i tih problema kod osoba koje nisu imale poremećaje glasa.

„Naš rad sugerira da bi poremećaji glasa mogli biti raniji i jasniji pokazatelj kognitivnog propadanja od samog gubitka sluha“, rekao je Sataloff.

Najizraženija povezanost s demencijom zabilježena je kod pacijenata koji su istodobno imali poremećaj glasa i gubitak sluha. Ipak, osobe koje su imale samo poremećaj glasa imale su veći rizik od onih koje su imale samo probleme sa sluhom.

Kada se obratiti liječniku?

Sataloff smatra da bi osobe koje primijete promjene glasa trebale razgovarati s liječnikom, osobito ako se problem ponavlja ili traje. Otorinolaringolog ih, prema potrebi, može uputiti na kognitivnu procjenu.

Važno je naglasiti da studija pokazuje povezanost, a ne dokazuje da poremećaji glasa uzrokuju demenciju. Promjena glasa sama po sebi ne znači da osoba ima demenciju, ali u nekim slučajevima može biti razlog za dodatnu liječničku procjenu.