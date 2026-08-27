Rampa u Kaštelima nije se spuštala, stigao odgovor HŽ-a. Otkrili uzrok kvara

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, čitateljica nas je upozorila na problem sa željezničko-cestovnim prijelazom u Kaštel Gomilici, gdje se rampa nije spuštala prilikom nailaska vlaka. Pozvala je vozače na poseban oprez, upozoravajući da bi takva situacija mogla biti iznimno opasna.

Prema informacijama koje nam je prenijela, problem se pojavio nakon nestanka električne energije koji je dan ranije pogodio dio Kaštela.

„Dragi prijatelji, u Kaštel Gomilici se na prijelazu pruge ne spušta rampa zbog kvara koji je nastao jučer nakon nestanka struje. Molim vas, budite oprezni i pažljivo vozite da ne bi došlo do sudara s vlakom, koji se umalo dogodio maloprije. Podijelite dalje“, poručila je čitateljica Dalmacije Danas.

Nakon njezina upozorenja Dalmacija Danas poslala je upit Hrvatskim željeznicama kako bismo doznali što je uzrokovalo problem, koje su sigurnosne mjere poduzete te kada se očekuje otklanjanje kvara.

HŽ objasnio što se dogodilo

Iz Hrvatskih željeznica potvrdili su da je problem povezan s požarom koji je u srijedu, 26. kolovoza, izbio na području Kaštel Sućurca.

„U srijedu, 26. kolovoza 2026. na području Grada Kaštela, točnije Kaštel Sućurca, došlo je do požara pri čemu je objekt za napajanje električnom energijom oštećen, a dio Grada ostao je bez isporuke električne energije“, naveli su u odgovoru.

Iz istog izvora električnom energijom napaja se i željezničko-cestovni prijelaz u Kaštel Gomilici, zbog čega je požar utjecao i na funkcioniranje uređaja na prijelazu.

Iz HŽ-a naglašavaju kako su tijekom prekida napajanja poduzete sve propisane mjere kako bi se željeznički i cestovni promet odvijali sigurno.

Vlak se morao zaustaviti prije prijelaza

Do potpunog otklanjanja kvara strojovođe su morale postupati prema posebnim sigurnosnim pravilima. To je značilo da je vlak prije dolaska do željezničko-cestovnog prijelaza morao stati.

„Strojovođa prije nailaska na ŽCP osiguran uređajem mora zaustaviti vlak i nakon što se uvjeri da sudionici cestovnog prometa ne prelaze preko ŽCP-a, nastaviti vožnju brzinom do najviše 10 km/h dok čelo vlaka ne prijeđe preko ŽCP-a te nakon toga nastaviti vožnju najvećom dopuštenom brzinom“, pojasnili su iz HŽ-a, pozivajući se na članak 129. Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom.

Kvar otklonjen u četvrtak ujutro

Problem na željezničko-cestovnom prijelazu u međuvremenu je riješen.

Kako su potvrdili iz Hrvatskih željeznica, kvar je otklonjen 27. kolovoza u 8 sati, nakon što je ponovno omogućena isporuka električne energije potrebna za ispravno funkcioniranje uređaja na prijelazu.

Rampa na željezničko-cestovnom prijelazu u Kaštel Gomilici tako ponovno normalno funkcionira.