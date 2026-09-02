RAMPA JE PALA NA KAREPOVCU! Danas je 'Dan D' za Dalmaciju, a ključno pitanje i dalje visi u zraku

Od danas, 2. rujna, na snazi je velika promjena na odlagalištu Karepovac. Komunalni otpad iz okolnih gradova i općina više se ne bi trebao dovoziti na splitsko odlagalište.

Omiš i općine koje koriste usluge Peovice prestaju odvoziti svoj komunalni otpad na Karepovac, dok se prestanak dovoza odnosi i na ostale jedinice lokalne samouprave koje su dosad koristile splitsko odlagalište.

Karepovac, ipak, nije potpuno zatvoren. Na odlagalište će se i dalje dovoziti komunalni otpad s područja Grada Splita.

Podsjetimo, upravo je danas na Karepovcu održana konferencija za medije na kojoj su predstavnici SDP-a upozorili na posljedice dugogodišnjeg kašnjenja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Predsjednik županijskog SDP-a i trogirski gradonačelnik Ante Bilić ustvrdio je kako Lećevica ni nakon 21 godine od osnivanja tvrtke koja je trebala realizirati projekt još nema ni ugovor za izgradnju. Prema njegovim riječima, bez Lećevice konačno rješenje problema zbrinjavanja otpada neće biti dostupno još najmanje pet godina.

Bilić je upozorio i da je Karepovac prema ranijem planu trebao preuzimati otpad s drugih odlagališta sve do otvaranja Lećevice, ali se takav scenarij sada nije ostvario.

Na konferenciji je posebno upozoreno na pitanje što će se dogoditi s gradovima i općinama koji ostaju bez mogućnosti odlaganja na Karepovcu. Kao jedan od primjera istaknuto je Makarsko primorje, koje već godinama otpad mora voziti na udaljena odlagališta.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović kazao je kako je Makarska samo na prijevoz otpada tijekom posljednjih 12 godina potrošila više od 2,5 milijuna eura, ne računajući troškove njegova zbrinjavanja.

Predstavnici SDP-a zbog svega su pozvali Splitsko-dalmatinsku županiju da predstavi jedinstveno privremeno rješenje za gradove i općine do izgradnje Lećevice.

Drugim riječima, zatvaranjem Karepovca za otpad iz okolnih gradova problem nije nestao – sada ostaje ključno pitanje gdje će taj otpad završiti i koliko će novo rješenje u konačnici koštati građane.