Rambo Amadeus u Starom Gradu: "Nove brodove vozi buržoazija, a stare aristokratija"

Na festivalu "Dani u vali 2026." u Starom Gradu na Hvaru veliku pozornost privukli su predstavnici Crne Gore koji su predstavili svoju maritimnu baštinu. Među njima su bili cijenjeni brodograditelji i kalafati iz radionice Bokovac iz Bara, poznati po izradi tradicionalnih drvenih brodova – arsenalki. U Starom Gradu našao se i Rambo Amadeus, kultni glazbenik, tekstopisac, gitarist, zabavljač, skladatelj, izvođač, ekološki aktivist, ali i šampion u jedrenju. Na starogradskoj rivi razgovarali smo s njim o moru, drvenim brodovima, glazbi, Dalmaciji i životu.

"Ovo je najbolji mogući rezultat"

Rambo Amadeus sudjelovao je i u jedrenju, a njegova je posada završila treća ukupno. "Treći smo ušli ukupno. Ispred nas je bila jedna arsenalka, izgrađena baš za trke, duplo lakša, s centarbotom i mylar jedrima, i jedrilica Dragon. Te dvije pile su realno mnogo brže, pa je ovo najbolji mogući rezultat", kazao je. A na pitanje što misli o samom festivalu, odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu. "Nove brodove vozi buržoazija, a stare drvene brodove aristokratija."

Objasnio je i što pod time misli. "Nekad je drveni brod bio radni brod s kojim si išao na ribanje, privređivao, radio i hranio familiju. Bracere, leuti, gajete prenosile su klak, vino, vodu, maslinovo ulje, drva za ogrjev, sve na jedra i vesla. A danas je restauracija tih brodova i jedrenje s njima pravi gospodski čin."

Za njega aristokracija pritom nema veze s količinom novca. "Ne čini te aristokratijom to koliko imaš para u špagu, nego kako ti dan prolazi. A kad ti dan prolazi u druženju i ljubavi prema drvenom brodu, onda si pravi aristokrata, makar pio pivu ispred butige umjesto šampanjca u otmjenom restoranu."

"Ljudi s milijarderskih brodova izlaze na palubu i slikaju moj drveni brod"

Govoreći o očuvanju tradicijske brodogradnje u Crnoj Gori, istaknuo je radionicu Bokovac. "Ima, Bokovac radi te barke, arsenalke. On je još mlad, naslijedio je zanat od svog pokojnog oca, pa se nadam da će zainteresirati još mladih."

Upravo mu je taj majstor restaurirao i njegovu korčulanku koju je naslijedio od oca. "Jako lijepo izgledaju. I meni je restaurirao korčulanku od oca. Ima u Baru još dvojica, nekoliko majstora na teritoriju Crnogorskog primorja. U samoj Boki ima jedan."

Drvene barke, kaže, pripadaju potpuno drugom svijetu od megajahti kakve se mogu vidjeti u Porto Montenegru.

"Drvene barke su poseban univerzum. Meni se događa kad isplovim svojim kuterom, dignem sva četiri jedra, da s onih milijarderskih brodova ljudi izlaze na palubu i slikaju me. Zamisli, on sjedi na brodu od milijarde, izlazi van i slika mene u mom drvenom brodu."

Naglašava da razlog nije njegova glazbena karijera. "Naravno, nema pojma da sam ja kao tu neki poznati muzičar, nego ih ljepota samoga broda hipnotiše."

Prisjetio se i susreta s kapetanom poznate jahte Black Pearl. "Izašao mi je kapetan s Black Pearla kad je ulazio u Boku. Izašao gore iz kapetanske kabine, stavio kapu na glavu, ogrnuo kapetanski veštit, iako je bilo 30 stupnjeva, i tri puta zatrubio i mahnuo. Zna čovjek što je pravi brod."

"Nezgodno je kad te stignu škerci iz mladosti"

Podsjetili smo ga i na događaj od prije otprilike 25 godina na Palmižani, kada se, prema sjećanju našeg sugovornika, popeo na jarbol i zapjevao. Rambo Amadeus toga se, međutim, nije mogao sjetiti. "Ne sjećam se. Pojma nemam, nisam to sigurno bio ja, pojma nemam! Ili sam popio žmul vina više nego što je zdravo pa se ne sjećam", rekao je kroz smijeh. Kada smo mu dodatno opisali događaj, reakcija je bila još slikovitija. "Ja se popeo na jarbol i pjevao odozgo? Auuu, što je to bilo, ljudi moji... Auuu. Nezgodno je kad uvatiš godine, trudiš se bit ozbiljan gospodin, pa krenu da te stižu škerci iz mladosti. Srećom, nije tad bilo mobilnih telefona pa nema snimaka."

"Ako uzmem časove pjevanja, 100 posto bih propao"

Prije otprilike mjesec dana nastupio je i u Hvaru, a koncert mu je, kaže, ostao u lijepom sjećanju. "Na Hvaru je bilo stvarno iznimno. Ambijent, publika, perfektan zvuk, prekrasna atmosfera. Izgleda da me trpe još. Izgleda da im nisam dosadio."

Potom je ponudio i svoje objašnjenje dugovječnosti pred dalmatinskom publikom. "A može bit da me trpe zato što pjevam gore od publike. I onda kad si gori od svih, simpatičan si publici jer te ne doživljavaju kao konkurenciju u pjevanju, pa te trpe. A sad kad bi se pravio bolji, ili ne daj Bože uzeo časove pjevanja pa ostvario neki napredak, 100 posto bih propao."

Novih pjesama, kaže, ne nedostaje. "Spremam, stalno ja nešto čačkam. Stalno izbacujem neke pjesme, nemam pametnija posla. Pun je moj YouTube kanal novih pjesama. Dođu ljudi tu pa slušaju, jer nemaju đe drugo. Slabo ova moja muzika ide na radio."

"Kakav crni London!"

Kada smo mu spomenuli Željka Bebeka, koji je u intervjuu govorio o radu u studiju u Londonu, pitali smo Ramba Amadeusa gdje on najradije stvara. Odgovor je stigao odmah. "Kakav crni London! Bio sam u Londonu jednom mjesec dana i jedva sam čekao kad ću doma doći."

Veliki grad, kaže, nije njegov prirodni ambijent. "Izađeš u pjacu, odma si umoran od sve te huke i buke, plus kad ti se pripiša, nema žbunja niđe, osim u Hyde Parku, ali tamo je puno čuvara pa moraš trpit. Plus je skupo sve. Za sedam dana u Londonu mogu tri mjeseca điravati po Boki, pa radije snimam pjesme što bliže kući, da bih što više bio na brodu."

Dodao je i da bi u Londonu mogao duže izdržati samo pod jednim uvjetom. "Tamo bih mogao izdržati duže samo kao član kraljevske familije. Oni ne moraju metroom da mlate na posao svaki dan, samo sjede u baštu i gledaju kako posluga grabulja i kopa oko cvijeća. Gledao sam na televiziji, imaju baš lijepu baštu, pitaj Boga koliko ima kvadrata."

O cajkama na radiju: "Narod traži, mediji gledaju od čega se živi"

Dotaknuli smo se i glazbe koja dominira radijskim eterom. "Pa narod traži, mediji gledaju od čega se živi, šta ću ja tu. Imam radio u autu, svako malo probam naći neku stanicu koja pušta nešto što se meni sviđa, ali brzo ugasim pa pustim s interneta neki jazz, nešto što mi ne ide na živce."

Internet mu je, kaže, omogućio da ipak pronađe glazbu kakvu želi slušati. "Srećom, ima tih internet radio stanica masu, pa čovjek može da bira, ne mora slušat ono što se servira na radiju."

"S drvenim brodom Dalmaciju doživiš iz najljepšeg ugla"

Rambo Amadeus dobro poznaje dalmatinske otoke, iako priznaje da danas dolazi rjeđe nego što bi želio. "Mnogo manje dolazim nego što bih htio. Teško se mrdnut iz Boke, u Boku te uvati fjaka pa ti se ne ide nidje."

A kako izgleda današnja Dalmacija? Kaže – ovisi o tome iz kojeg je kuta promatrate. "Ako si došao motornom jahtom, onda smrdi nafta, ploviš od pumpe za gorivo do pumpe za gorivo, čekaš tamo red da bi ostavio grdne šolde. Tutnji u plovidbi ona mašina, smrdi nafta, ako je malo mora, sve se ljulja i skače, ne možeš skuvat supu, stalno si na suvoj hrani, a ti moraš obuć košulju dugih rukava, sjedat na palubu, glumit da ti je lijepo."

Primijetio je i jednu zanimljivost. "Nisam vidio nikad na skupoj jahti nekog da sjedi go do pasa, iako je preko 30 stupnjeva."

Potpuno drugačije iskustvo, kaže, pruža drveni brod. "Svi te čekaju da uđeš u neki skupi restoran da te dobro izreketare. A kada điravaš s drvenim brodom, to je druga pjesma. Svi ti hvataju cimu, gledaju da ne ogrebeš filet o mulo, svi te poštuju, vole što imaš drveni brod, zovu te okolo na bevandu i sardele, ubereš mušalja u seke... E onda možeš doživjet Dalmaciju iz najljepšeg ugla."

Isti je osjećaj, dodaje, i u njegovoj Boki. "Kako znam? Pa isto je i kod nas."

"Njegovanje maritimne baštine prava je kultura"

Za manifestaciju "Dani u vali" ima samo riječi hvale. "To je aristokratski čin, nema tu što. Njegovanje maritimne baštine, to je prava kultura. Dok onako lijepo barke klize pod jedrima, pravi su ukras mora."

Na pitanje je li to Mediteran kakav je nekada bio, Rambo Amadeus smatra da današnje vrijeme ima i svoje velike prednosti. "Ma ovo je bolje od onog što je nekad bilo! Jer sad imamo turizam, tehnologiju, vodovod, internet, kanalizaciju, struju, vodu – i plus drvene brodove. Znači, bolje je."

No upozorava i na probleme. "Nije dobro zagađivanje, pregrijavanje mora. Nadam se da će ljudski rod da se opameti, da spasimo ovu ljepotu, koje mnogi nisu ni svjesni."

A kada Rambo Amadeus stiže u Split?

Za kraj smo ga pitali kada ga splitska publika ponovno može očekivati na koncertu. "Ne znam, nemam pojma, kad me budu zvali. Sad ćemo svirati u Zadru krajem desetog mjeseca, pa valjda će biti Split ove zime."

Ljeto mu, kaže, ionako nije idealno vrijeme za koncert u Splitu. "Teško je u Splitu svirati usred sezone. Radni narod je busy, veliki turizam, pa se mora čekat zima da počinu ljudi od teškoga posla."

A onda je, u svom stilu, zaključio: "Ja ću sad čekati zimu, da se svi štufaju od sezone i da dođe ona zimska depresija, pa ćemo onda doći."