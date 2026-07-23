Rambo Amadeus stiže na Hvar: Venerandu čeka koncert sa zrnom soli

Jedan od najautentičnijih i najnepredvidljivijih autora regionalne glazbene scene, Rambo Amadeus, u nedjelju, 26. srpnja, stiže na Hvar, gdje će u sklopu Hvar Summer festivala održati koncert na Ljetnoj pozornici Veneranda.

Koncert počinje u 21:30 sati, a publici donosi mnogo više od klasičnog glazbenog nastupa. Bit će to spoj vrhunske svirke, satire, improvizacije i karakteristične komunikacije s publikom po kojoj je Rambo Amadeus već desetljećima prepoznatljiv.

Glazba, humor i društveni komentar

Poznat po tome što svoje koncerte opisuje kao svojevrsnu "kolektivnu psihoterapiju", Rambo Amadeus u svom radu uspješno spaja jazz, rock, funk, elektroniku, humor i oštru društvenu kritiku. Njegovi nastupi rijetko se odvijaju prema unaprijed zadanom scenariju, zbog čega publiku na Venerandi očekuje večer puna iznenađenja, improvizacije i prepoznatljivog humora.

Od jedrenja do regionalne glazbene scene

Iza umjetničkog imena Rambo Amadeus krije se Antonije Pušić, glazbenik, pjesnik i satiričar, ali i nekadašnji vrhunski jedriličar.

Njegovo umjetničko ime nastalo je spajanjem filmskog akcijskog junaka Ramba i skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, čime je već na početku karijere najavio osebujan spoj sirove energije, klasične umjetnosti i satire. Organizatori poručuju kako je ovo večer za sve koji vjeruju da dobar koncert ponekad može biti najbolja terapija.

Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket, u sklopu Hvar Summer festivala te sat vremena prije početka koncerta na Ljetnoj pozornici Veneranda.