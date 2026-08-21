Rakow rasprodao stadion za Hajduk, ali ipak neće sve bit puno. Evo zbog čega

Rakow Częstochowa objavio je kako su rasprodane sve ulaznice za uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Hajduka. "Sve ulaznice za uzvrat s Hajdukom Split su rasprodane. Za tjedan dana vidimo se u punom sastavu", objavio je Rakow na društvenim mrežama.

Mali stadion

Rakowov stadion prima oko 5.500 gledatelja, no stvarni broj navijača na utakmici bit će nešto manji. Poljski klub ranije je kažnjen djelomičnim zatvaranjem stadiona, a UEFA navodi kako je ta sankcija aktivna za jednu utakmicu. Bez obzira na smanjeni kapacitet, jasno je da će Hajduk u Poljskoj dočekati ispunjene raspoložive tribine i izuzetno važna utakmica za oba kluba.

Uzvrat Rakowa i Hajduka igra se u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 19 sati.

Hajduk na Poljudu ispustio pobjedu s igračem manje

Podsjetimo, prvi dvoboj na Poljudu završio je 2:2, iako je Hajduk dvaput imao vodstvo. Bijele je u 21. minuti u prednost doveo Michele Šego, a Rakow je ubrzo odgovorio pogotkom Mahira Emrelija. Početkom drugog dijela Dalisson je ponovno doveo Hajduk u vodstvo, no ključan trenutak dogodio se u 55. minuti kada je Adrion Pajaziti isključen.

Poljaci su brojčanu prednost uspjeli iskoristiti duboko u sudačkoj nadoknadi. Lamine Diaby-Fadiga pogodio je za konačnih 2:2 i tako ostavio sve potpuno otvorenim uoči uzvrata.