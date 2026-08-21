Rakow rasprodao stadion za Hajduk, ali ipak neće sve bit puno. Evo zbog čega

Rakow Częstochowa objavio je kako su rasprodane sve ulaznice za uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Hajduka. "Sve ulaznice za uzvrat s Hajdukom Split su rasprodane. Za tjedan dana vidimo se u punom sastavu", objavio je Rakow na društvenim mrežama.
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Mali stadion
Rakowov stadion prima oko 5.500 gledatelja, no stvarni broj navijača na utakmici bit će nešto manji. Poljski klub ranije je kažnjen djelomičnim zatvaranjem stadiona, a UEFA navodi kako je ta sankcija aktivna za jednu utakmicu. Bez obzira na smanjeni kapacitet, jasno je da će Hajduk u Poljskoj dočekati ispunjene raspoložive tribine i izuzetno važna utakmica za oba kluba.
Uzvrat Rakowa i Hajduka igra se u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 19 sati.
Hajduk na Poljudu ispustio pobjedu s igračem manje
Podsjetimo, prvi dvoboj na Poljudu završio je 2:2, iako je Hajduk dvaput imao vodstvo. Bijele je u 21. minuti u prednost doveo Michele Šego, a Rakow je ubrzo odgovorio pogotkom Mahira Emrelija. Početkom drugog dijela Dalisson je ponovno doveo Hajduk u vodstvo, no ključan trenutak dogodio se u 55. minuti kada je Adrion Pajaziti isključen.
Poljaci su brojčanu prednost uspjeli iskoristiti duboko u sudačkoj nadoknadi. Lamine Diaby-Fadiga pogodio je za konačnih 2:2 i tako ostavio sve potpuno otvorenim uoči uzvrata.