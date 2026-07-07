Rakitić završava mandat u Hajduku

HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora.

"Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima Bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati. Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi - primjer i uzor suigračima", objavili su iz Hajduka.

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Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi.

"Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona. Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio, kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostat će trajno upisane u povijest. Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Raketa, hvala i sretno", pišu iz Hajduka.