Rakitić se u suzama oprostio od Hajduka

Na druženju u konobi Bovan u središtu grada zahvalio im je na svemu što su učinili za njega i njegovu obitelj, a potom otputovao u Sevillu, gdje će Rakitići nastaviti živjeti, prenose 24sata gdje je objavljen i video oproštaja.

Oproštaj od Splita nije mu lako pao. Rakitić je pred okupljenima govorio sa suzama u očima, prisjetivši se dvije godine provedene u gradu pod Marjanom i svega što je njegova obitelj ondje doživjela. "Dvije godine koje sam proveo u Splitu protekle su u trenu. Zahvaljujem vam u ime svoje obitelji, supruge i djece. Vi ste učinili da se ovdje osjećamo kao jedni od vas. Bilo je puno priča o tome tko sam, što sam i odakle sam, a na kraju se sve svodi na to da si odande gdje ti je lijepo i za što te vežu emocije. Ja to u Splitu osjećam od prvog dana. Hvala kumu što me upoznao s vama i dao mi priliku da budem dio vas i vaših srca. Nemojte mi što zamjeriti", poručio je Rakitić.

Posebno se osvrnuo i na Hajduk te želju koju nije uspio ostvariti tijekom vremena provedenog na Poljudu. "Znam da sam kumu ostao dužan jer sam mu obećao 'kantu'. Nažalost, 'kanta' nije došla na Poljud, ali borio sam se koliko sam znao i mogao. Što se tiče Hajduka, i dalje sam na raspolaganju i klubu i svima vama. Dođite u Sevillu kad god budete mogli, bit će mi drago ugostiti vas", rekao je Rakitić.

Rakitićeva obitelj u Sevilli gradi novu kuću, a upravo će taj španjolski grad ponovno biti njihova glavna životna baza. Ipak, Rakitić je jasno poručio da Split za njih ostaje drugi dom. "Idemo u Sevillu, koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je neki dan rekla da se osjeća kao Dalmatinka, a djeca su željela ostati što dulje. Ostali smo dodatnih pet dana, što je bio maksimum jer moramo dosta toga srediti prije početka školske godine", kazao je.

"Hajduk živi vječno"

Rakitić je naglasio da rastanak sa Splitom nije konačan te da će se njegova obitelj često vraćati u Dalmaciju.

"Budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i dugo boraviti ovdje. Hvala vam od srca, nemojte mi što zamjeriti. Moram voditi računa o svojoj djeci i supruzi. Hvala kumu i kumi, bit ćemo tu za vas što god vam zatreba", rekao je. A kada ga je kum podsjetio da je nešto zaboravio, Rakitić je oproštaj zaključio porukom koja je izazvala posebne emocije među okupljenima:

"Da, Hajduk živi vječno! Zauvijek..."

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