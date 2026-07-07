Rakitić se emotivno oprostio od Hajduka: "Neke priče nikada zapravo ne završavaju"

Ivan Rakitić oglasio se nakon što je objavljeno da odlazi iz Hajduka, odnosno nakon završetka njegova mandata na funkciji tehničkog direktora splitskog kluba.
Bivši hrvatski reprezentativac i veliko nogometno ime kratkom je, ali emotivnom porukom zahvalio Hajduku te dao naslutiti kako se njegova povezanost s klubom ne prekida, već nastavlja u drugačijem obliku.
Rakitić završava mandat u Hajduku
Poruku objavio na tri jezika
"Neke priče nikada zapravo ne završavaju. One se jednostavno nastavljaju u drugačijem obliku. Hvala, Hajduk", poručio je Rakitić.
Istu poruku objavio je i na engleskom te španjolskom jeziku, čime se obratio i široj nogometnoj javnosti koja prati njegovu karijeru. "Some stories never truly end. They simply continue in a different form. Hvala, Hajduk", napisao je na engleskom, dok je na španjolskom dodao: "Algunas historias nunca terminan de verdad. Simplemente continúan de otra forma. Gracias, Hajduk."
Kratka, ali jasna zahvala
Rakitićeva objava izazvala je brojne reakcije navijača, a njegova poruka ostavila je dojam dostojanstvenog rastanka s Poljudom. Iako je završio njegov mandat na funkciji tehničkog direktora, Rakitić je porukom jasno dao do znanja da Hajduk za njega ostaje posebna priča.
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