Rakela gostovao kod Stanković u emisiji 'NU2', evo što mu je sve rekao

Gosti emisije "Nedjeljom u 2" su ljudi koji su dobrim djelima obilježili 2025. godinu. To su liječnica koja je spasila dijete s tumorom, djevojka koja se suprotstavila nasilnicima, čovjek koji kroz amaterski sport spaja djecu.

Željan Rakela

Sljedeći gost vozi motor od svoje rane mladosti, a sada, na pragu svojih pedesetih, svaki dan sjeda na motor, ne iz hira i dosade, nego kako bi sljedećih godinu dana skupio novce za jednu plemenitu akciju. Željan Rakela je motociklist i poduzetnik iz Splita koji u godinu dana planira prijeći 120.000 kilometara i skupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka.

- U meni se dogodila potreba da moram nešto napraviti za svoju zajednicu i kako volim voziti motor, a bio sam ove godine na proslavi 120 godina Rotarija u svijetu u Zagrebu, sinula mi je ideja da bih možda mogao u godinu dana odvoziti 120.000 kilometara i da ti kilometri budu sa svrhom, da pokušam skupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka, objasnio je Željan.

Iz Županijske lige protiv raka kažu da će sredstva koja se skupe biti preusmjerena i Vinkovcima, Puli, Zadru, Šibeniku, Metkoviću i Korčuli. Željan skuplja novac za nabavu magnetne rezonance u Splitu. Cijena je milijun eura.

Domagoj Jakopović Ribafish

RokOtok je projekt nastao u spomen na dječaka po imenu Rok koji je sa svojim ocem planirao obići sve hrvatske nastanjene otoke, ali je avantura prekinuta kada je Rok tragično preminuo u dobi od 12 godina. Rokov otac, Domagoj Jakopović poznatiji kao Ribafish odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili ono što on i sin, nažalost, nisu uspjeli dovršiti.

Domagoj je ove godine napravio ono što je naumio još prije šest godina. Plivanjem je spojio sve hrvatske otoke u spomen na preminulog sina.

- Sve je nastalo nakon te tragedije, htio sam samo ispuniti obećanje koje sam mu dao. Priča je trebala biti gotovo nakon što se obiđu svi hrvatski naseljeni otoci, ali nakon četiri godine smo uspjeli to napraviti - doplivali smo do 52. otoka, do Krka, a onda je nakon godinu dana pauze došla nova ideja, RokPoluotok, tako da smo u dvije godine otplivali od Rijeke do Pule i onda od Pule do slovenske granice. Oko 8000 klinaca, isto toliko i roditelja, svi su čistili plaže, vodili smo ih u avanture, istraživanja, skrivali smo predmete, tražili smo skriveno blago i na kraju su udruga RokOtok i svi oni koji su bilo kojim djelom sudjelovali u tome napravili stvarno lijepu stvar, ispričao je Domagoj.

Sin je tragično preminuo prije sedam godina, a otac Domagoj je u tom najtežem razdoblju koje je slijedilo nakon njegove smrti pokušao sebi oduzeti život.

- U početku se nikako nisam nosio s tim. Imao sam ljude oko sebe koji su pazili da ne napravim neku glupost. Kao u nekom transu je prošlo tih prvih nekoliko mjeseci. Postavljao sam si neka pitanja, nitko nije znao te odgovore. Nema spavanja, nema mira, nema ničega. Pokušao sam si oduzeti život, ali nešto je odlučilo da ostanem tu. Tražio sam na poslu da mi daju što više posla da ne mislim ni na što. Plivanje je bio najbolji izlaz. Dok sam plivao, došla mi je vizija kako je pokojni Veljko Rogošić plivao do svih naših otoka, kako bi ga dočekivala ekipa i svi bi se veselili. Meni je najvažnije u životu stvarati veselje oko sebe i raditi dobre stvari, istaknuo je Domagoj.

Bruna Blaić

Bruna Blaić učenica je trećega razreda 16. gimnazije koja je dobitnica nagrade "Luka Ritz". Bruna je u svibnju ove godine zaustavila nasilje nad jednim učenikom iz njezine škole.

- Išla sam s prijateljicom u školu, bile smo u tramvaju, tamo su bila tri mladića naših godina koja su krenula zadirkivati neke žene u tramvaju, ali one su ih ignorirale. Onda su vidjele jednog učenika naše škole i krenuli su ga napadati. Izašli smo iz tramvaja i počeli su skakati po njemu i udarati ga. Došla sam do dečka koji ga je najviše udarao, maknula ga s njega i rekla mu da prestane. Odrasli koji su bili ondje tek su tada prišli, cijelo vrijeme su gledali dok su ovi njega maltretirali, dok nisam došla ja i počela ih micati s njega, ispričala se Bruna.

- Dečko se najprije počeo smijati i rekao mi je: "Što ćeš mi ti napraviti? Hoćeš da i tebe udarim?", na što sam mu ja rekla: "Ajde, probaj, zvat ću ti policiju". On me pogledao pa su se međusobno pogledali i na kraju su otišli, dodala je.

- Dečko koji je napadnut mi se zahvalio, bio je u šoku, tresao se. Otišao je kod psihologice, pedagogice i ravnateljice koje su ga smirivale, istaknula je Bruna.

Erin Jakolić

Erin Jakolić je učenica Osnovne škole Grigor Vitez koja je također dobitnica Nagrade "Luka Ritz".

- U moju školu je došla jedna nova učenica iz Rusije. Prvo su je u jednom drugom razredu svi prihvatili, ali poslije su je odbacivali. Meni je bilo žao. Našla sam je jednom samu na hodniku, nije se družila s nikim pa sam došla do nje, ispričala je Erin.

Tako su postale prijateljice. Erin ističe kako zajedno vole crtati, igrati igrice, a međusobno si pomažu učiti jezik - Erin tako uči ruski, a njezina prijateljica hrvatski.

Dr. Vesna Elveđi Gašparović

U Zagrebu je prije dva mjeseca izveden vrlo složen medicinski zahvat koji je izazvao veliku medijsku pozornost. Na KBC-u Rebro bebi su na porođaju odstranili tumor veličine glave koji joj je izrastao na vratu tijekom majčine trudnoće.

To je prvi put da je tako zahtjevna operacija tog tipa izvedena u našoj zemlji, a sam postupak odstranjivanja tumora trajao je oko dva sata. U operacijskoj dvorani tijekom zahvata bilo je 20-ak ljudi, a među njima dr. Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb.

- Sve smo komunicirali s majkom, ono na čemu joj zahvaljujem je vjera u sve nas i u dobar ishod zahvata. Mama i beba su danas dobro, beba je u kontroli pedijatra. Zahvat je bio rizičan i za majku i za bebu jer to nije tipičan carski rez koji traje kratko. Mi smo sretni, zadovoljni i vrlo ponosni što je sve dobro prošlo, istaknula je liječnica.