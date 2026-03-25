Rak ne pogađa samo tijelo: Nova praksa liječenja u Splitu stavlja fokus na cijelog čovjeka

Svi znamo koliko je teško čuti da netko boluje od karcinoma, a najteže je prihvatiti dijagnozu karcinoma pacijentima i obiteljima, no unatoč tome, u javnom i privatnom zdravstvenom onkološkom sustavu nedostaje one stručne „ruke pomoći“, pomoći psihijatra te savjeta o prehrani. Upravo zato, dr. Marija Pancirov, specijalistica onkologije i radioterapije odlučila je u svojoj onkološkoj ordinaciji Mammella u Splitu uvrstiti psihološku, psihijatrijsku i nutricionističku pomoć i to je prva onkološka ordinacija u Dalmaciji s takvim specijalističkim uslugama.

„Najveći dio svog profesionalnog rada posvetila sam liječenju žena oboljelih od raka dojke, ginekoloških tumora i tumora kože. Medicinu sam završila na Sveučilištu u Padovi, nakon čega sam specijalizaciju iz onkologije i radioterapije završila u Splitu.

Za mene onkologija nije samo liječenje bolesti, nego i praćenje osobe kroz jedan od najtežih perioda života, uz multidisciplinarni pristup, visoku razinu stručnosti, ali i empatije“, kaže dr Pancirov.

Rad u velikom zdravstvenom sustavu pružio joj je neprocjenjivo iskustvo, s vremenom je sve više osjećala da pacijenticama nedostaje nešto jednako važno kao i sama terapija - vrijeme, dostupnost liječnika, kontinuitet skrbi i osjećaj da nisu same u procesu.

Mjesto cjelovite skrbi za zdravlje dojki

„U Mammelli osobno obavljam ultrazvučne preglede dojki, procjenu individualnog rizika za razvoj raka dojke, savjetovanje žena s benignim promjenama te praćenje pacijentica s već postavljenom dijagnozom. Poseban naglasak stavljam na rano otkrivanje raka dojke, jer ono značajno povećava šanse za izlječenje i često omogućuje manje agresivno liječenje. Istodobno, velik dio pregleda odnosi se na benigne promjene dojke, koje su vrlo česte i u većini slučajeva nisu opasne, ali mogu izazvati veliki strah“, objašnjava dr. Pancirov.

Mammella je zamišljena kao mjesto cjelovite skrbi za zdravlje dojki — od prevencije i ranog otkrivanja do podrške tijekom liječenja i nakon njega. Osim pregleda, važan dio rada je koordinacija daljnje dijagnostike, upućivanje na dodatne pretrage ili bolničko liječenje te pomoć pacijenticama u snalaženju kroz zdravstveni sustav, koji mnogima djeluje složeno i zbunjujuće.

„Cilj mi je da niti jedna žena ne ostane sama s nalazom koji je plaši ili s dijagnozom koju ne razumije. Posebno sam ponosna na to što Mammella njeguje holistički pristup zdravlju. Uz medicinski dio, u rad ambulante uključeni su i stručnjaci drugih profila, poput psihijatra koji provodi psihoterapiju te nutricionistice, jer smatram da se bolest — osobito onkološka — ne može promatrati izolirano od psihološkog stanja, životnih navika i cjelokupnog funkcioniranja osobe. Rak dojke ne pogađa samo tijelo, nego i emocije, obitelj, samopouzdanje, sliku o sebi i kvalitetu života, pa je podrška na svim tim razinama iznimno važna“, napominje dr. Pancirov, a otvaranje vlastite ordinacije za nju nije samo poslovni pothvat, nego i osobna misija.

„U radu me posebno motivira činjenica da mnoge žene dolaze uplašene, a odlaze smirenije, s jasnim planom i osjećajem da netko vodi brigu o njima. Vjerujem da moderna medicina mora biti istovremeno znanstveno utemeljena i duboko humana. Tehnološki napredak i nove terapije iznimno su važni, ali jednako je važna komunikacija, razumijevanje i podrška. Moj cilj je da svaka žena koja uđe u Mammellu dobije ne samo stručan pregled, nego i osjećaj da nije sama, bez obzira dolazi li na preventivni pregled, zbog sumnjivog nalaza ili tijekom liječenja.“ objašnjava dr. Pancirov.

Koliko god je bitno pratiti tijek liječenja, treba jačati psihu, kako kod pacijenta, tako i kod članova obitelji, nekivijest o dijagnozi prihvate trezveno, smireno, drugi se ne mogu pomiriti s bolešću, postaju depresivni, ne mogu nastaviti s uobičajenim životom. Za psihosocijalnu pomoć svima koji dožive takvu traumu u Mammelli je zadužen psihijatar dr. Marin Ćulum.

Ovaj specijalist psihijatrije i apsolvent edukacije iz grupne psihoanalize u svom radu nastoji integrirati suvremena znanja iz psihijatrije i neuroznanosti s utemeljenim psihodinamskim i psihoanalitičkim konceptima. Nakon diplome, od 2018. godine radi u KBC Split gdje kroz svakodnevni klinički rad stječe značajno iskustvo u radu s psihijatrijskim pacijentima.

Psihoonkologija

Uz sve, dr. Ćulum je pronašao još jedan važan, kod nas malo poznat smjer psihijatrije.

„Paralelno se usavršavam i u području biološke psihijatrije i suvremenih neuroznanstvenih spoznaja o mentalnom zdravlju, kao i modernim metodama liječenja psihičkih poremećaja poput transmagnetne stimulacije mozga.

Poseban profesionalni interes usmjerio je prema području psihoonkologije.

„Osnivač sam psihoonkološke ambulante na području Dalmacije, prve takve inicijative usmjerene na sustavnu psihijatrijsku i psihoterapijsku podršku onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima u ovom dijelu Hrvatske gdje do 2023. godine osim psihijatrijske ambulante vodim i psihoterapijsku grupu onkoloških bolesnika. U svom radu nastojim integrirati znanja biološke psihijatrije i neuroznanosti s psihodinamskim i psihoanalitičkim konceptima, polazeći od biopsihosocijalnog modela koji mentalno zdravlje promatra kroz međusobno djelovanje bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika. U tom kontekstu naglasak stavljam na cjelovit pristup mentalnom zdravlju tijekom suočavanja s teškom bolešću i procesom liječenja", kaže dr.Ćulum ističući još jednu boljku našeg zdravstvenog sustava.

„Pacijenti se često osjećaju kao da su tek još jedan broj, dok je u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu iznimno važno da se osoba osjeti viđenom, saslušanom i razumljenom. Individualni rad omogućuje osobni pristup i prostor za razumijevanje specifičnih emocionalnih reakcija pojedinca, dok grupna terapija pruža osjećaj zajedništva i međusobne podrške, što je posebno važno u situacijama životne ugroze. U terapijskom procesu posebnu pažnju posvećujem suočavanju sa strahom od smrti, osjećajem narušenog tjelesnog identiteta te procesu žalovanja za životom kakav je postojao prije bolesti“, naglašava dr.Ćulum.

Traumu zbog dijagnoze uz pacijente prolaze i njihove obitelji, upravo zato su u ovoj ordinaciji proširili rad i na članove obitelji.

„Terapije smo proširili i na rad s obiteljima oboljelih od karcinoma koji nerijetko intenzivno prolaze stresove, traume i druge psihičke poteškoće, a koji isto tako trebaju određeni stupanj podrške i spoznaje dok su, nažalost, u sustavu sistematski zanemareni i neprepoznati. U određenim situacijama, kada traumatsko iskustvo bolesti dovede do izraženijih psihičkih simptoma i funkcionalnih poteškoća, terapijski pristup uključuje i farmakološko liječenje koje ubrzava proces liječenja, prevenira dublju traumatizaciju i osigurava funkcionalni oporavak“, savjetuje dr. Ćulum.

Cilj rada je pomoći pacijentima u procesu prihvaćanja bolesti, podržati ih tijekom liječenja te potaknuti integraciju traumatskog iskustva u novi osjećaj sebe, bez potpune identifikacije s bolešću ili zauzimanja pasivnog stava, uz naglasak na očuvanje optimizma, osobnog identiteta i kvalitete života.

Važna je i prehrana

Uz onkološku i psihološku pomoć u liječenju je vrlo važna i prehrana. Nutricionizam kod nas posljednjih godina izlazi iz domene nepoznatoga i postaje dio sustava, a znanje o nutricionizmu pacijentima u Mamelli otkriva Emma Pancirov.

„Magistra sam inženjerka prehrambene znanosti i tehnologije te sveučilišna specijalistica nutricionizma. Obrazovanje sam stekla na Sveučilištu u Bolonji i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a trenutno se dodatno usavršavam na diplomskom studiju Znanosti o ljudskoj prehrani na Farmaceutskom fakultetu u Pisi. Moje dosadašnje iskustvo obuhvaća rad u različitim područjima prehrambenog sektora. Niz godina radim u specifičnim uvjetima na brodovima, gdje sam zadužena za cjelokupan menadžment prehrane – od nabave i kontrole svježine namirnica do planiranja uravnoteženih jelovnika u zahtjevnim radnim okruženjima.

Danas kroz svoje savjetovalište Nutrimolis radim u onkološkoj ambulanti Mammella gdje u suradnji s onkologom i psihijatrom pružam integriranu podršku pacijentima. Čvrsto vjerujem da su pravilna prehrana i onkološka terapija dva paralelna puta liječenja koji su uzajamno neraskidivo povezani. Iako radim i s osobama koje žele unaprijediti opće zdravlje, značajan dio mog rada usmjeren je na onkološke pacijente, kod kojih je uloga nutricionista presudna u prevenciji komplikacija poput gubitka apetita, promjene okusa, mukozitisa i neželjenog pada tjelesne mase“, napominje nutricionistica. Naravno, u zabludi su oni koji govore kako se hranom može izliječiti karcinom, jer nema takvih, čudotvornih namirnica već se stručnim, individualnim savjetima izbalansiranom prehranom može poboljšati put oporavka.

Posebnu pozornost posvećuje ranom prepoznavanju i prevenciji tumorske kaheksije.

„Gubitak tjelesne mase te gubitak masti i skeletne muskulature najuočljivije su kliničke manifestacije ovog sindroma, koji može negativno utjecati na tijek liječenja i oporavak. Upravo zato važno je pravovremeno reagirati te redovito pratiti sastav tijela, primjerice putem BIA analize, uz praćenje određenih biokemijskih pokazatelja i upalnih markera. U takvim situacijama naglasak stavljam na adekvatan unos energije i proteina uz ciljanu nutritivnu podršku s protuupalnim djelovanjem, kako bi se očuvala mišićna masa i funkcionalna sposobnost organizma.

Moj pristup temelji se na znanstvenim principima, načelima mediteranske prehrane i individualnom pristupu. Važno mi je da pacijenti znaju kako u svakom trenutku mogu potražiti stručni savjet i podršku kako bi prehranu prilagodili svojim potrebama i trenutnoj fazi liječenja. Cilj mi je razviti održive obrasce koji su dugoročna podrška zdravlju i kvaliteti života.“.

U Mammelli, kako kažu, ne stvaraju čuda, no po dosadašnjim iskustvima s pacijentima, svaka, pa i najteža dijagnoza, ona s početka ove naše priče, može biti mnogo podnošljivija te vratiti onaj toliko potreban optimizam pacijentima i obiteljima.