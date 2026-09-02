Rafael Nadal odmara u Hrvatskoj: S obitelji uživao na Hvaru, u Šibeniku i Nacionalnom parku Krka

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal, dio ljetnog odmora proveo je na hrvatskoj obali. Legendarni Španjolac, osvajač 22 Grand Slam naslova, na društvenim je mrežama objavio fotografije s obiteljskog putovanja Jadranom.

Nadal je uživao u društvu supruge Maríje Francisce „Mery“ Perelló i članova uže obitelji, a protekle dane proveli su ploveći i obilazeći neke od najpoznatijih dalmatinskih destinacija.

Od Hvara i Šibenika do Krke

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, Nadal je ovoga puta pratiteljima pokazao dio atmosfere s odmora.

Na fotografijama koje je objavio mogu se prepoznati vizure Hvara, šibenske kale te prirodne ljepote Nacionalnog parka Krka, gdje je obitelj provodila vrijeme daleko od teniskih terena i sportske svakodnevice.

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Hrvatska mu nije nepoznata

Nadalu ovo nije prvi ovogodišnji dolazak u Hrvatsku. Ranije tijekom ljeta boravio je i u Dubrovniku, gdje je pratio završnicu utrke električnih glisera prvenstva E1 Series. U tom se natjecanju natječe i njegov Team Rafa.

Veza proslavljenog španjolskog tenisača s Hrvatskom traje, međutim, više od dva desetljeća.

Još 2003. godine, kao 17-godišnjak, nastupio je na Croatia Openu u Umagu, gdje je osvojio svoj prvi ATP naslov u karijeri u konkurenciji parova.

Bio je to jedan od prvih uspjeha na početku karijere koja će Nadala kasnije odvesti do 22 Grand Slam titule i statusa jednog od najvećih tenisača u povijesti.