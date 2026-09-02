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Rafael Nadal odmara u Hrvatskoj: S obitelji uživao na Hvaru, u Šibeniku i Nacionalnom parku Krka

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, Nadal je ovoga puta pratiteljima pokazao dio atmosfere s odmora
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Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal, dio ljetnog odmora proveo je na hrvatskoj obali. Legendarni Španjolac, osvajač 22 Grand Slam naslova, na društvenim je mrežama objavio fotografije s obiteljskog putovanja Jadranom.

Nadal je uživao u društvu supruge Maríje Francisce „Mery“ Perelló i članova uže obitelji, a protekle dane proveli su ploveći i obilazeći neke od najpoznatijih dalmatinskih destinacija.

Od Hvara i Šibenika do Krke

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, Nadal je ovoga puta pratiteljima pokazao dio atmosfere s odmora.

Na fotografijama koje je objavio mogu se prepoznati vizure Hvara, šibenske kale te prirodne ljepote Nacionalnog parka Krka, gdje je obitelj provodila vrijeme daleko od teniskih terena i sportske svakodnevice.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Rafa Nadal (@rafaelnadal)

 

Hrvatska mu nije nepoznata

Nadalu ovo nije prvi ovogodišnji dolazak u Hrvatsku. Ranije tijekom ljeta boravio je i u Dubrovniku, gdje je pratio završnicu utrke električnih glisera prvenstva E1 Series. U tom se natjecanju natječe i njegov Team Rafa.

Veza proslavljenog španjolskog tenisača s Hrvatskom traje, međutim, više od dva desetljeća.

Još 2003. godine, kao 17-godišnjak, nastupio je na Croatia Openu u Umagu, gdje je osvojio svoj prvi ATP naslov u karijeri u konkurenciji parova.

Bio je to jedan od prvih uspjeha na početku karijere koja će Nadala kasnije odvesti do 22 Grand Slam titule i statusa jednog od najvećih tenisača u povijesti.

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