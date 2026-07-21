Radovi vrijedni više od 4,6 milijuna eura kasne zbog arheoloških i tehničkih izazova. Evo kako napreduje cesta prema Lećevici

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju cesta ŽC 6098 i ŽC 6115 na pravcu Kladnjice – Lećevica – Korušce, u ukupnoj duljini od približno 6,1 kilometar.

Projekt zajednički provode Županijska uprava za ceste Split, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split te HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi 4.616.802,65 eura s PDV-om.

Radovi se izvode prema izdanoj građevinskoj dozvoli, a trenutačno je u tijeku probijanje i oblikovanje nove trase. Dosad su zemljani radovi izvedeni na približno 95 posto trase do razine posteljice ceste. Izvedeno je oko 40 posto DTK instalacija, iskopano je oko 90 posto rova za vodovodne instalacije, položeno približno 30 posto vodovodne trase te oko 50 posto elektroenergetskih kabela.

Ova prometnica ima posebno značenje za buduće otvaranje i rad Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici. Uz osiguravanje kvalitetnog i sigurnog prometnog pristupa, kroz njezin se koridor izvode nove vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, čime će se Centru osigurati voda, električna energija i druga infrastruktura nužna za njegovo funkcioniranje.

Tijekom izvođenja pojavile su se okolnosti koje su utjecale na dinamiku radova, među kojima su arheološki nalazi, otkriveni speleološki objekt – jama, kapelica izgrađena unutar cestovnog pojasa, nabava elektroenergetskih kabela, drugačiji način izmještanja telekomunikacijskih instalacija od prvotno predviđenog, uvođenje specijaliziranog podugovaratelja za elektroenergetske radove te potrebne izmjene glavnog projekta.

Zbog navedenih okolnosti očekuje se produljenje prvotno planiranog roka. Ukoliko se radovi nastave predviđenom dinamikom i ne dođe do novih nepredviđenih zaustavljanja, završetak projekta očekuje se do kraja 2026. godine.

"Zahvaljujemo stanovnicima Lećevice, Kladnjica, Korušca i okolnih naselja na razumijevanju, strpljenju i potpori. Vjerujemo da će lokalna zajednica i dalje podržavati završetak ovog važnog projekta, kojim cijelo područje dobiva sigurniju i kvalitetniju prometnicu, novu komunalnu infrastrukturu te bolje uvjete za daljnji razvoj", poručuju iz ŽUC-a.