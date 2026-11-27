Radovi na projektu „Izgradnja dječjeg igrališta u Mosorskoj ulici“ ušli su u svoju završnu fazu te će najmlađi stanovnici Općine Podstrana uskoro dobiti novi, moderno uređeni prostor za igru i druženje.
Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 311.249,99 €, pri čemu je Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala provedbu s 12.000,00 € putem Javnog poziva za izgradnju i održavanje sportskih objekata, dok je preostali iznos osigurala Općina Podstrana iz vlastitih proračunskih sredstava.
Ovom prilikom Općina Podstrana upućuje iskrenu zahvalu Splitsko-dalmatinskoj županiji na prepoznavanju važnosti ovog projekta i kontinuiranoj podršci u podizanju standarda komunalne i sportsko-rekreacijske infrastrukture za naše mještane.
Što donosi novo igralište?
Na površini od 1.030 m² uređuje se zelena javna površina prilagođena različitim dobnim skupinama djece. Prostor uključuje:
- Moderna igrala na antistres podlogama: ljuljačku, klackalicu, trampolin, pješčanik i tobogan s pratećim dodacima.
- Urbanu opremu i pristupačnost: pješačku stazu s klupama i kantama za otpatke, javnu rasvjetu te pristupnu rampu na istočnoj strani čestice.
- Hortikulturno uređenje: zelene travnate površine, suhi vrt na ulazu te zonu s palmama i mediteranskim biljem.
Kao jedna od najmlađih općina u Županiji s konstantnim porastom broja mladih obitelji, Općina Podstrana nastavlja s ulaganjima koja izravno doprinose kvalitetnijem i sadržajnijem odrastanju naše djece.
Sufinancirano sredstvima Splitsko-dalmatinske županije