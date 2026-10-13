Radovi u splitskoj ulici trajat će najmanje dva tjedna: Zamijenjena oštećena vodovodna cijev, ali problem još nije potpuno riješen

U utorak, 13. listopada 2026. godine, započinju radovi na sanaciji telekomunikacijskog okna u splitskoj ulici Put Plokita, smještenog neposredno iznad mjesta na kojem se prethodno popravljalo oštećenje vodoopskrbnog cjevovoda. Informaciju je objavio Vodovod i kanalizacija Split (ViK). Iz ove gradske tvrtke pojasnili su da je oštećena vodovodna cijev već zamijenjena, no za trajno rješavanje problema potrebno je rekonstruirati i telekomunikacijsko okno koje se nalazi iznad nje.

Premještanje dvadesetak kabela bez prekida usluga

Dodatnu složenost radovima predstavlja činjenica da kroz spomenuto okno prolazi dvadesetak telekomunikacijskih kabela koje je potrebno pažljivo premjestiti i ispitati. Kako ističu iz ViK-a, cijeli zahvat mora se izvesti bez prekida telekomunikacijskih usluga za korisnike. Radovi su prethodno dogovoreni s telekomunikacijskim operaterom, a njihovo predviđeno trajanje iznosi najmanje dva tjedna. Točan završetak ovisit će o dinamici radova na kabelima, ali i vremenskim prilikama.

Kada će prometnica ponovno biti otvorena?

Iz Vodovoda i kanalizacije zasad nisu naveli točan datum ponovnog otvaranja prometnice. Poručuju kako će građane o tijeku radova i ponovnoj uspostavi prometa pravodobno obavještavati putem svoje službene internetske stranice. "Hvala na strpljenju i razumijevanju", poručili su iz splitskog Vodovoda i kanalizacije.