Radovi u Slatinama trajat će pet mjeseci: Uvodi se privremena regulacija prometa

U okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir – Faza 2 – PK.3.5.08.0002“, od 15. rujna 2026. godine nastavljaju se radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Slatina.

Radovi će se izvoditi u Ulici Zvonimirova obala, na kolektoru K-3.2, od kućnog broja 81 u smjeru Trogira, odnosno prema zapadu. Na predmetnoj dionici izvodit će se radovi na odvodnom cjevovodu, a procijenjeno vrijeme trajanja radova je pet mjeseci.

Za vrijeme izvođenja radova u Ulici Zvonimirova obala bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, sukladno predviđenim fazama izvođenja radova.

Građani, stanari i svi sudionici u prometu mole se za razumijevanje, strpljenje i poštivanje postavljene privremene prometne signalizacije tijekom izvođenja radova.

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine u potpunosti će se realizirati projekt aglomeracije Kaštela-Trogir, kojim će se vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka), čime će se stopa priključenosti povećati na 99 %. Istodobno će na sustav odvodnje biti priključeno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka), čime će se priključenost povećati sa sadašnjih 45 % na 97 %.

Podsjetimo, Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna eura (bez PDV-a) i sufinanciran je sa 70 % bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Nositelj Projekta, ujedno jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u Republici Hrvatskoj, je Vodovod i kanalizacija Split, koji ga realizira u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.