Radovi u jednoj od prometnijih splitskih ulica neće završiti na vrijeme

U sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin u tijeku su radovi na izgradnji retencijskog bazena RB Solinska, koji se izvode u okviru Ugovora P3 pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Radovi se izvode na sjevernom dijelu zapadnog kolnika Solinske ulice, na dionici između Ulice Domovinskog rata i Velebitske ulice.

Planirani završetak radova bio je 31. listopada 2026. godine, no zbog nepredviđenih okolnosti tijekom izvođenja radova nije ih bilo moguće završiti u predviđenom roku. Sukladno navedenome, završetak radova prolongira se za približno deset dana.

Privremena regulacija prometa ostaje na snazi do završetka radova. Mole se svi sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova te za poštivanje postavljene prometne signalizacije - izvijestili su iz VIK-a.