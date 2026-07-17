Zelena oaza u centru grada: Više od 300 Trogirana dočekalo otvaranje obnovljenog „Garajina“ nakon više od 40 godina

Nakon više od četiri desetljeća, Park Garagnin-Fanfogna ponovno je otvoren građanima i stavljen u funkciju kao javni prostor, čime je Trogir vratio život jednom od svojih najvrjednijih, ali i dugo zapuštenih lokaliteta. Više od 300 građana okupilo se na otvorenju prve faze obnove povijesnog parka, koja je označila početak novog poglavlja za prvi hrvatski botanički vrt i zaštićeni spomenik parkovne arhitekture.

U lijepoj atmosferi glazbe gudačkog kvarteta, među obnovljenim stazama i novozasađenim stablima, brojni Trogirani prisjećali su se vremena kada je Garajin, kako ga lokalno zovu, bio mjesto dječje igre, provođenja školskih odmora, prvih plesova i poljubaca. Na simboličnom panou ispisivali su uspomene po kojima pamte park, dok su mlađe generacije zapisivale kakve uspomene tek žele u njemu stvarati.

Gradonačelnik Ante Bilić istaknuo je kako postoje investicije koje donesu novu cestu ili novu zgradu, ali i one kao što je ova - koje gradu vrate dio njegove duše.

"Danas ne otvaramo samo uređeni park. Vraćamo život prostoru koji je desetljećima bio dio najljepših uspomena brojnih generacija Trogirana. Nažalost, svi pamtimo i razdoblje kada je Garajin postao simbol zapuštenosti, mjesto koje su građani zaobilazili, a roditelji djeci govorili da tamo ne idu. Postoje mnogi mladi Trogirani i Trogirke koji nikad nisu ušli u ovaj prostor. Garajin je zbog toga i meni bio jedan od razloga zbog kojih sam odlučio baviti se ovim poslom. Konačno to mijenjamo i vraćamo ovaj prostor njegovoj pravoj svrsi – da služi građanima te da bude mjesto susreta, odmora, igre i novih uspomena", poručio je gradonačelnik te zahvalio svima koji su sudjelovali u projektu, od pripreme dokumentacije do izvedbe.

Prva faza obnove obuhvatila je uređenje parkovnih staza, sanaciju i obnovu zelenila, sadnju 118 novih stabala, postavljanje nove urbane opreme, javne rasvjete, sustava navodnjavanja, koševa, javnih špina te otvaranje novog ulaza u park sa sjeverne strane. Projekt je rezultat višegodišnje pripreme i izrade projektne dokumentacije, financirane europskim sredstvima, a predstavlja dio šireg ulaganja u zelenu i održivu budućnost Trogira kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split.

O povijesti i vrijednosti Garajina govorila je i dr. sc. Ana Šverko, jedna od ključnih autorica i inicijatorica projekta revitalizacije, koja je podsjetila kako je riječ o jedinstvenom prostoru europske krajobrazne i botaničke vrijednosti te naglasila važnost obnove koja poštuje njegov povijesni identitet i otvara ga potrebama današnjih građana.

Obnova parka Garagnin - Fanfogna ovime nije završena. U sljedećim fazama planira se obnova bedema i povijesnih građevina unutar parka, uključujući konjušnicu i casinetto, uređenje novih hortikulturnih cjelina, stotine novih sadnica, postavljanje ljetne pozornice, uređenje suvenirnice i drugih sadržaja koji će ovaj prostor učiniti malim centrom grada na otvorenom. Nova faza radova krenut će do kraja godine.

"Koliko god Grad ulagao, budućnost Garajina neće ovisiti samo o projektima i novcu. Ovisit će o svima nama. Želja nam je da ponovno postane mjesto na kojem će roditelji dovoditi djecu, stariji pronaći mir i hlad, a mladi stvarati neke nove uspomene. Koristite ga, uživajte u njemu i čuvajte ga kao da je vaš vlastiti vrt, jer on pripada svima nama", zaključio je Bilić.