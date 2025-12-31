Radost na izvoru Jadra: djeca uz Mineu u podne zakoračila u 2026.

Solinski Adventorum pokazao se kao jedan od najposjećenijih Advenata na splitskom području, pa u istom ritmu nastavljaju i na Silvestrovo. Solinski mališani točno u podne dočekali su Novu godinu, uz konfete, pjesmu i ples.
Dječji doček na izvoru Jadra počeo je uz nastup Solinskih bubamaraca, a nešto iza 11 sati na pozornicu se popela Minea.
-Već sedmu godinu nastupam u Solinu na Dječjem dočeku i to mi je već postala tradicija. Mališani se vesele, pjevamo skupa, družimo se i tako dočekamo podne kad krenemo s odbrojavanjem, kazala nam je Minea.
Mineina zarazna energija, vrckave pjesme te novogodišnja atmosfera izmamili su Solinjane na izvor Jadra, gdje su se mališani sladili fritulama s adventskih kućica, a mame i take kuhanim vinom i ginom.
Minea je okupljenima uputila novogodišnju čestitku te svima skupa zaželjela puno zdravlja i ljubavi.
- Sebi prvenstveno želim samo zdravlja jer ono je najvažnije, a sve ostalo će lako doći, zaključila je.