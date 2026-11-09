Radošić: 20-godišnjak pucao na policijsko vozilo, a potom objavio snimku na društvenim mrežama

Nakon jučerašnje pucnjave na području Radošića, pojavile su se nove informacije o događaju koji je izazvao veliku policijsku intervenciju. Kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je o 20-godišnjaku koji je pucao na policijsko vozilo, a potom pobjegao s mjesta događaja.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, policija je na mjesto događaja stigla nakon poziva mladićeva oca. Nakon pucnjave 20-godišnjak je na društvenim mrežama objavio videosnimku. Njezin sadržaj nećemo prenositi.

Uhićen nakon policijske potrage

Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da je muškarac uhićen u nedjelju, 8. studenoga, oko 18:50 sati. U događaju nitko nije ozlijeđen, a nad uhićenim se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti pucnjave.