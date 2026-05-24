RADNICI STRAHUJU Njemačka mijenja pravila rada: Osmosatni radni dan mogao bi otići u povijest

Vladajuća njemačka koalicija planira unijeti potpuno novi ritam na domaće tržište rada, a glavni alat za to je donošenje novog, radikalno izmijenjenog Zakona o radnom vremenu. Dok sindikati i radnička udruženja izražavaju duboku zabrinutost zbog mogućih rezova, smanjenja prava i novih golemih opterećenja za zaposlenike, predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca pokušava smiriti situaciju.

Tjedni umjesto dnevnog okvira: Što planira vlada?

Vladajuća koalicija (Unija i SPD) planira dosadašnji, uobičajeni osmosatni radni dan zamijeniti tjednim okvirom za radno vrijeme. To znači da bi se umjesto maksimalnog dnevnog limita gledalo koliko je radnik ukupno odradio tijekom cijelog tjedna, piše Fenix magazin.

U koalicijskom ugovoru stoji: „Radi konkretnog oblikovanja ovog modela, provest ćemo detaljan dijalog sa socijalnim partnerima.“

Podsjetimo, pravilo o osmosatnom radnom danu u Njemačkoj je na snazi još od davne 1918. heroine. U trenutno važećem zakonu jasno piše: „Dnevno radno vrijeme radnika ne smije prelaziti osam sati.“ Samo u iznimnim i strogo opravdanim slučajevima dopušteno je produljenje na maksimalno deset sati dnevno.

Predsjednik Udruge poslodavaca Rainer Dulger odbacio je strahove građana od prisilno dugih radnih dana kao potpuno neutemeljene.

13 sati dnevno?

Poruka poslodavaca: „Nitko neće biti prisiljen raditi 13 sati dnevno“, izjavio je Dulger za medijsku mrežu RND. Istaknuo je da je strah kako će novi zakon natjerati zaposlenike u izrabljujuće smjene „potpuno neopravdan“.

Prema njegovim riječima, ovdje je riječ o kreiranju „modernog zakona o radnom vremenu“ koji će omogućiti znatno veću fleksibilnost unutar poduzeća, što je, kako tvrdi, i u interesu samih radnika.

„Krut i strogo definiran osmosatni radni dan potječe iz ere teleksa i telefona s brojčanikom i jednostavno više ne odgovara današnjem digitalnom i globalnom radnom svijetu.“

Žele mijenjati i pravila o otkazima

Dulger također inzistira na povećanju ukupnog volumena odrađenih sati na razini države. „S mentalitetom republike koja radi na pola radnog vremena (skraćeno) nećemo uspjeti svladati demografske izazove koji su pred nama“, poručio je predsjednik udruge, piše Fenix magazin.

Osim samih sati, on se zalaže i za davanje većih sloboda tvrtkama kada je u pitanju zaštita od otkaza. „Moramo ponovno promisliti zakonodavstvo o zaštiti od otkaza. Fleksibilnije pravo na otkaz moglo bi pomoći tvrtkama da zapošljavanje brže prilagode novim tržišnim prilikama i šansama.“

Sindikati: „Vraćaju nas u vrijeme prije 1918. godine“

Njemački savez sindikata (DGB) strahuje da zakonske reforme tržišta rada koje gura vladajuća koalicija neće donijeti nikakva poboljšanja radnicima, već će se u konačnici pretvoriti u rezanje stečenih prava.

Šefica DGB-a Yasmin Fahimi otvoreno je upozorila da mnogi zaposlenici ove najave doživljavaju kao „jednostrano opterećenje i ukidanje zaštitnih prava“. Izrazila je oštar prosvjed protiv planiranih izmjena Zakona o radnom vremenu rekavši:

„Nipošto ne želimo biti bačeni natrag u vremena u kojima su radnici živjeli prije 1918. godine.“ Nacrt novog zakona trebao bi se naći pred zastupnicima već u lipnju, kada se očekuje vrhunac ove političke i društvene bitke.