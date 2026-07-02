Radnice i radnici u splitskim dječjim vrtićima najavljuju sindikalne akcije nakon neuspješnog mirenja s Gradom Splitom

Sindikat odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) nakon šest održanih sastanaka neuspješno je okončao postupak mirenja s Gradom Splitom jer predstavnici Grada nisu ispoštovali dogovor postignut tijekom pregovora i mirenja.

Tijekom postupka mirenja usuglašen je prijedlog III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora kojim bi se osnovica za obračun plaće povećala u tri koraka – na 1.015 eura od 1. lipnja 2026., na 1.025 eura od 1. rujna 2026. te na 1.035 eura od 1. prosinca 2026. godine. Dogovoreno je i uvođenje dodatka na plaću za odgojitelje koji obavljaju voditeljske poslove u iznosu od 1 % po odgojnoj skupini u vrtićkom objektu.

''Šuta nije došao na potpisivanje Kolektivnog ugovora''

Na posljednjem sastanku mirenja, na kojem je trebalo doći do potpisivanja III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, nije se pojavio gradonačelnik Tomislav Šuta, niti ijedan predstavnik gradske vlasti ovlašten za donošenje odluke. Sindikatu je pritom priopćeno da nije donesen rebalans proračuna koji je trebao biti donesen u lipnju, da nije poznato kada će biti donesen te da Grad u ovom trenutku ne može potpisati dogovorene III. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. Ovakav pristup pokazuje kako gradonačelnik obezvređuje rad radnika dječjih vrtića i kako mu nije bitan socijalni dijalog i socijalni partneri, stoji u priopćenju SOMK-a.

-U Splitu je jako čudna situacija. U drugim gradovima najčešće postignemo sporazum dok smo u Splitu imali čak šest mirenja, a najčešće po zakonu imamo pet. Kroz dijalog nismo uspjeli ništa postići, čak smo saznali da točka o rebalansu proračuna uopće nije uvrštena na dnevni red Gradskog vijeća, niti se zna hoće li uopće biti uvrštena. Nemamo nikakvu garanciju, a za naše radnike tražimo plaće po zakonu i ako se ne desi ovo povećanje osnovice odgojitelji će imati manju plaću nego radnici u odgojno-obrazovnim ustanovama, kazala nam je Božica Žilić.

Iz Sindikata ističu kako su mnogi gradovi svjesni važnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te velikih problema s deficitom odgojitelja, ali i drugih radnika, potpisuju i veće osnovice za obračun plaće od onih koje su dogovorene za javne službe, sve kako bi zadržali radnike i ublažili povećanje troškova života radnika i njihove obitelji.

''Možemo li očekivati štrajk na početku pedagoške godine''?

Nadalje, u priopćenju SOMK-a stoji kako će sindikat tijekom ljeta provesti konzultacije s članstvom i pripremiti sindikalne aktivnosti, uključujući kolektivne akcije koje će biti provedene na jesen. Ukoliko Grad Split u međuvremenu ne ispuni preuzete obveze i ne pristupi potpisivanju dogovorenih Izmjena Kolektivnog ugovora, slijedi „buran početak pedagoške godine“. Pod ''buran početak pedagoške godine'' iz Sindikata smatraju odlazak u štrajk, koji, po njihovim riječima nije nikakva prijetnja nego pravo na traženje boljih uvjeta.

-Apeliramo na Grad Split da se takva situacija ne dogodi jer iz Sindikata ne prijetimo štrajkom nego ukazujemo na nepoštovanje prema radnicima. Stoga, još jednom pozivamo gradonačelnika Tomislava Šutu da pokaže odgovornost prema radnicama i radnicima dječjih vrtića te da bez daljnjeg odgađanja provede ono što je tijekom procesa mirenja već usuglašeno. Vjerujemo da se dogovor još uvijek može postići, ali za to je potrebno da Grad obnovi socijalni dijalog i iskaže spremnost za ispunjenje preuzetih obveza, kazala nam je Žilić.