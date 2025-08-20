Radionice ZTK GD i ZTK DNŽ održane i na Korčuli

Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale su i ove godine na 4. Kreativnom ljetu u Blatu. S Informatičkim klubom Futura kroz dva dana održali su niz radionica, što za djecu, što za osnovnoškolce: logičke graditelje, WeDo robotiku, robotiku i programiranje bez ekrana te ih upoznali s humanoidnim robotom Robosen K1 i robotom psom.

Tako su polaznici gradili bageru put koji mora preći da bi ubacio lopticu u krajnju točku, gradili motorizirane modele od kockica koje su programirali na tabletu te pomoću obojanih blokova programirali robote-aute da voze prema zadanim naredbama.

Posebno iznenađenje bili su humanoidni roboti kojima su polaznici davali glasovne naredbe na engleskom jeziku te robot pas koji se ponaša baš poput pravog psa!