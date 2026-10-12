Radioaktivni stroncij kod Gospića porastao gotovo 11 puta, stručnjaci kažu: "Stiglo iz Černobila"

Porasta koncentracije stroncija-90 u okolišu nema. U javnosti je stvoren privid da ga ima zato što su javno dostupni podaci o monitoringu radioaktivnosti u okolišu iščitavani parcijalno, poručuju iz Instituta za medicinu i medicinu rada (IMI).

Podsjetimo, prije nekoliko dana portal Index objavio je kako je u površinskom sloju tla na mjernoj točki u Gospiću prošle godine zabilježena gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncija-90 (Sr-90) po četvornom metru nego 2023. godine. Index se pritom pozvao na redoviti godišnji izvještaj IMI-ja objavljen na stranicama MUP-a.

Te 2023. razina Sr-90 u Gospiću je iznosila 24,5 bekerela po četvornom metru, 2024. godine 168, a lani 260 bekerela po četvornom metru. "Te vrijednosti površinske aktivnosti Sr-90 stvaraju privid kontinuiranog porasta. Pritom je zanemarena činjenica da je taj porast bio u granicama višegodišnjih fluktuacija izmjerenih vrijednosti. Te fluktuacije posljedica su činjenice da se radi o niskim aktivnostima, na granici detekcije, te okolišnim uzorcima, u kojima koncentracije svih tvari, pa i Sr-90, variraju u prostoru čak i ako se uzorkovanje uvijek vrši unutar površine od oko jednog četvornog metra na istoj lokaciji", poručuju iz Zavoda za zaštitu zračenja IMI-ja.

Sr-90 je radioaktivni izotop kemijskog elementa stroncija, srebrnastobijelog metala. Nastaje kao sporedni proizvod fisije, odnosno cijepanja atomskih jezgara, u nuklearnim reaktorima ili pri eksplozijama nuklearnog oružja.

28 godina za poluraspad

"U javnosti su se pojavile i interpretacije da se Sr-90 odjednom pojavio u Gospiću, što nije istina. Ima ga i u Gospiću i u ostatku Hrvatske još od 1986. godine, kad je došao iz Černobila. Raspada se sporo. Njegovo vrijeme poluraspada je 28,8 godina, što znači da mu nakon tog vremena aktivnost i količina padaju na polovicu početne. Budući da se nesreća u Černobilu dogodila prije 40 godina, u Hrvatskoj još ima otprilike 38 posto količine koja je početno bila deponirana", pojašnjavaju u IMI-ju.

Mjerna točka Zavoda za zaštitu od zračenja IMI-ja u Gospiću nalazi se oko 7,6 kilometara jugozapadno od PPK Velebit, gdje se nalazi ilegalno odlagalište s 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada. Dosad nema dokaza koji bi potvrdili vezu između tih dviju lokacija. No, glavni državni inspektor Tonči Glavinić izjavio je u četvrtak da Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor na tom području. - U tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor i po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati - rekao je Glavinić novinarima.