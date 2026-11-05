Radio Šibenik slavi 58. rođendan, a stigao mu je i najljepši mogući poklon

Radio Šibenik danas obilježava 58 godina emitiranja. Rođendan dočekuje kao najslušaniji radio u gradu Šibeniku i jedan od vodećih u Šibensko-kninskoj županiji prema Ipsosovu istraživanju slušanosti za proteklih godinu dana.

Radio Šibenik prvi put se oglasio u eteru 2. studenoga 1968. godine, čime je započela priča najstarijeg elektroničkog medija u Šibeniku. Od tada do danas ostao je dio svakodnevice brojnih generacija Šibenčana i stanovnika Šibensko-kninske županije.

Obilježavanje 58. rođendana, prvotno planirano za ponedjeljak, 2. studenoga, zbog smrti Miše Kovača odgođeno je za danas, četvrtak, 5. studenoga.

Najljepša rođendanska vijest stigla je iz Ipsosova istraživanja slušanosti za proteklih godinu dana. Prema rezultatima istraživanja, Radio Šibenik nalazi se na prvom mjestu među radijskim postajama na području grada Šibenika te među vodećim postajama na području Šibensko-kninske županije. Takav rezultat potvrđuje snažnu povezanost radija s publikom i povjerenje koje se gradilo desetljećima.

Od ove godine Županijski radio Šibenik svojim je slušateljima još dostupniji zahvaljujući službenoj mobilnoj aplikaciji za Android uređaje. Aplikacija omogućuje slušanje programa uživo, pristup podcastima, praćenje vijesti iz Šibensko-kninske županije te pregled emitiranih pjesama. Emisije i drugi programski sadržaji mogu se pronaći i naknadno poslušati na službenoj internetskoj stranici radija, čime je program dostupan i izvan klasičnog FM etera.

Generacije slušatelja već 58 godina biraju Radio Šibenik, prate njegov program, javljaju se, sudjeluju u emisijama i zajedno s redakcijom stvaraju radio koji pripada svom gradu i svojoj županiji. Upravo ta svakodnevna povezanost daje smisao svakoj vijesti, razgovoru i pjesmi koja odlazi u eter.

Današnju redakciju Radio Šibenika čine radijski voditelji Sanja Raičković, Marko Slamić, Šime Čvrljak, Stella Jakelić i Mario Marin, novinarka Jozica Krnić, Iva Živković u marketingu, vanjski suradnici Živana Podrug, Pave Čala i Vojmir Roša te izvršni direktor Igor Bergam.

Radio Šibenik zahvaljuje svima koji su tijekom proteklih 58 godina bili dio njegove priče, a posebno vjernim slušateljima koji ga svakodnevno biraju i potvrđuju da zaslužuje njihovo povjerenje. Njihova je vjernost najveće priznanje dosadašnjem radu i obveza da u godinama koje dolaze bude još bolji.