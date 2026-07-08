Radio klub “Sinj” ponovno aktivan: službeno odobren upis u Registar udruga

Radio klub “Sinj” ponovno je aktivan. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za opću upravu, donijela je 1. srpnja 2026. godine rješenje kojim se odobrava upis Radio kluba “Sinj”, sa sjedištem u Sinju, Pelimovac 12, u Registar udruga Republike Hrvatske.

Kako se navodi u rješenju, postupak je pokrenut po zahtjevu Petra Dadića, a Klub je upisan s registarskim brojem 17007139.

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Radiokomunikacije, edukacija i rad s članovima

Ciljevi Kluba, prema rješenju, obuhvaćaju organiziranje i obuku članova na području radiokomunikacija, digitalnog prijenosa podataka, amaterske goniometrije, elektronike i drugih radioamaterskih djelatnosti.

Među ciljevima su i osposobljavanje članova, sudjelovanje u dobrovoljnim, humanitarnim i domoljubnim djelatnostima, očuvanje okoliša te razvijanje prijateljstva i suradnje među radioamaterima u zemlji i svijetu.

Tečajevi, predavanja, natjecanja i rad s mladima

U djelatnosti Kluba spadaju organiziranje aktivnosti od interesa za članstvo, provođenje tečajeva, predavanja, natjecanja i drugih oblika poduke, sudjelovanje u radu drugih udruga i saveza, nabava opreme, stručne literature i materijala potrebnih za rad članova.

Time Sinj ponovno dobiva aktivnu udrugu koja može imati važnu ulogu u tehničkoj kulturi, edukaciji mladih i popularizaciji radioamaterizma u Cetinskoj krajini.

Radioamateri važni i u kriznim situacijama

Radioamaterizam nije samo hobi. Hrvatski radioamaterski savez u svojim materijalima ističe i ulogu radioamatera u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama te u pružanju pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama.

Hrvatski radioamaterski savez i danas aktivno provodi edukacije, radionice i natjecanja, osobito među mladima, a posljednjih godina naglasak se stavlja i na povezivanje radiokomunikacija sa STEM područjem.