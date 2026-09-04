Radio 101 dao podršku sutrašnjem prosvjedu: „Čuvamo mir, čuvamo jedni druge“

Radio 101 dao je javnu podršku sutrašnjem prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, ističući kako je sigurnost sudionika jednako važna kao i sama poruka okupljanja.

U objavi na Facebooku prosvjed uspoređuju s velikim prosvjedom za Radio 101 iz 1996. godine, uz poruku da se nadaju kako će ga sutrašnji skup brojnošću i nadmašiti.

„Prije 30 godina ljudi nisu došli zato što su svi mislili isto, nego su prepoznali nešto što je bilo važnije od njihovih razlika“, navode iz Radija 101, ističući kako sličnost vide upravo u zajedništvu ljudi različitih uvjerenja.

Poručuju kako je zajednička činjenica da je Hrvatska njihov dom te pozivaju sudionike da svoje stavove pokažu mirno i dostojanstveno.

Posebno upozoravaju na moguće provokacije i pozivaju građane da na njih ne odgovaraju.

„Ne dajte nikome da nametne temu zbog koje nismo došli“, poručuju, dodajući kako provokatori ne mogu promijeniti poruku okupljanja ako im sudionici to ne dopuste.

Na kraju pozivaju građane da ne nasjedaju na podjele, već da „čuvaju mir, čuvaju jedni druge i ono zbog čega su došli“.

Objavu su zaključili hashtagovima #HodajZaLiku, #HodajZaHrvatsku i #DostaJe.