Radije u zatvor nego kući: Opljačkao banku da pobjegne od supruge, a sud ga poslao u kućni pritvor

Nevjerojatna priča ponovno kruži društvenim mrežama: Amerikanac je opljačkao banku jer je, kako je rekao policiji, radije želio završiti u zatvoru nego se vratiti kući supruzi. No, ono što je uslijedilo nakon pljačke još je nevjerojatnije.

Priča o Amerikancu koji je prije deset godina opljačkao banku kako bi pobjegao od bračnog života ponovno se širi društvenim mrežama. Iako se danas često prenosi kao bizarna anegdota, događaj se doista dogodio, a slučaj Lawrencea Johna Ripplea zabilježen je i u službenim dokumentima američkog Ministarstva pravosuđa.

Nakon svađe odlučio opljačkati banku

Ripple je u rujnu 2016. imao 70 godina i živio je u Kansas Cityju u saveznoj državi Kansas. Nakon svađe sa suprugom donio je odluku koja bi većini ljudi bila nezamisliva – odlučio je počiniti kazneno djelo kako bi završio u zatvoru, piše Fenix magazin.

Prema policijskim i sudskim dokumentima, nakon svađe rekao je da bi radije bio u zatvoru nego kod kuće. FBI je kasnije zabilježio i da je poruku kojom je najavio pljačku napisao pred suprugom.

Nedugo zatim otišao je u banku Bank of Labor u Kansas Cityju. Službeni dokumenti navode da je banci predao poruku u kojoj je tvrdio da ima pištolj i zatražio novac.

Uzeo gotovo 3.000 dolara, a onda - sjeo

Djelatnica banke predala mu je 2924 dolara.

U tom trenutku sve je trebalo izgledati kao klasična pljačka. No Ripple nije pobjegao.

Umjesto toga, nakon što je dobio novac, sjeo je u predvorju banke i čekao. Kada mu je prišao zaštitar, Ripple mu je, prema policijskim dokumentima, rekao da je upravo on čovjek kojeg traže.

Zaštitar je uzeo novac i zadržao ga do dolaska policije. Banka se nalazila samo jedan blok od policijskog sjedišta, pa policajci nisu morali dugo putovati.

Drugim riječima, Ripple nije pokušao pobjeći. Njegov je cilj očito bio upravo suprotan – želio je biti uhićen.

"Radije bih bio u zatvoru nego kod kuće"

Kada su ga istražitelji ispitali, Ripple je objasnio da je prije odlaska u banku imao svađu sa suprugom te da više nije želio biti u takvoj situaciji.

Prema FBI-jevoj izjavi, rekao je da bi radije bio u zatvoru nego kod kuće. Upravo je ta rečenica slučaj učinila svjetski poznatim, piše Fenix magazin.

Mediji su tada izvijestili i da je neposredni povod svađi bila pokvarena sušilica rublja koju je supruga tražila da popravi. Taj detalj često se navodi u kasnijim verzijama priče, premda službeno priopćenje američkog Ministarstva pravosuđa samo potvrđuje da je prethodila svađa sa suprugom.

Nije završio u zatvoru - nego kod kuće

Ripple je u siječnju 2017. priznao krivnju za pljačku banke.

No kraj priče bio je potpuno ironičan.

Umjesto zatvorske kazne, savezni sudac mu je u lipnju 2017. izrekao šest mjeseci kućnog pritvora, uz tri godine nadziranog otpusta i 50 sati društveno korisnog rada. Morao je platiti i određene troškove povezane sa slučajem.

Tako je čovjek koji je opljačkao banku upravo zato da bi pobjegao od kuće na kraju dobio kaznu zbog koje je morao ostati kod kuće.

Na sudu je Ripple svoje ponašanje povezao i s depresijom nakon operacije srca. Njegova je obrana isticala zdravstvene probleme, kajanje i činjenicu da prije toga nije imao kriminalni dosje.

Pljačka koja je postala jedna od najbizarnijih američkih kriminalnih priča

Slučaj Lawrencea Ripplea ostao je zapamćen upravo zbog neobičnog slijeda događaja: muškarac se posvađao sa suprugom, napisao poruku za pljačku, ušao u banku, uzeo gotovo 3000 dolara, a zatim mirno sjeo i pričekao da ga policija uhititi.

I dok se priča danas ponovno dijeli društvenim mrežama kao gotovo nevjerojatna anegdota, njezina je najbizarnija ironija potvrđena i službenim sudskim zapisima: Ripple je opljačkao banku kako bi završio u zatvoru, a na kraju je dobio – kućni pritvor.