Radić: "ZET-ovci nisu zaradili svoj novac"

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Oporbeni zarez". Govoreći o štrajku radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, naveo je kako nije primijetio neke veće gužve u gradu. Tvrdi kako je cijela priča oko plaća počela kad je prije zadnjih parlamentarnih izbora "Vlada Andreja Plenkovića naglo digla plaće državnim službenicima".

"Povećanja su bila 40 posto, a to je potaknulo ovu inflaciju. Plaća koju danas ljudi imaju bi u to vrijeme bila vrlo značajna te bi omogućavala normalan život. Danas, u vrijeme poskupljenja svega, te neke plaće o kojima oni pričaju su na rubu egzistencije", kazao je. "Sve je stvar toga što i koliko toga se može dati. ZET 90 posto prihoda ostvaruje potporama, tako da ti ljudi koji primaju plaće nisu ljudi koji su zaradili svoj novac, što god oni mislili o tome, ali to je tako. 90 posto je od uplate građani koji dolaze iz nekih drugih izvora", dodao je.

"Ne bih htio špekulirati o tome stoji li HDZ iza štrajka"

Naglasio je da "koliko se vidi po narativu današnje Vlade i u medijima, zli su poduzetnici i privatnici krivi za sve, a nitko ne vidi što je bio temelj i početak svega toga". Komentirao je tezu da iza štrajka u Zagrebu stoji politika i želja HDZ-a da svrgne Možemo s vlasti. Radić je ustvrdio da on osobno za to "nema nijedan dokaz niti ikakva saznanja" dodavši kako misli da je to "jedna nategnuta priča".

"Izbori su za malo više od godinu i pol dana. Je li ovo neko zagrijavanje? Želi li netko da susjedu crkne krava? Sigurno nije da ne bi željeli da imaju problema u Zagrebu, ali nemam saznanja i ne bi htio raditi špekulacije oko toga", napomenuo je.

Sidrene cijene

Osvrnuo se na sidrene cijene, ali prije nego što je stigla informacija da će ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgoditi njihovu primjenu. "Ja ne znam kako će to izgledati i što je najluđe u svemu tome, to vam je unikatno rješenje. To ne postoji nigdje u svijetu, to je neki vunderkind u nekom ministarstvu isisao iz malog prsta i sad nama rekao da to napravimo. Ako će to pomoći inflaciji, pa imamo svi skupa samo veće troškove zbog toga", istaknuo je.

Kazao je da ako postoji špekulantsko podizanje cijena, odnosno karteli, da također "postoji i agencija koja se bori protiv kartelskog udruživanja". "Neka malo obrate pažnju na banke i telekomunikacijske kuće, neka obrate pažnju gdje je 60 posto dobiti hrvatskog gospodarstva. Neka malo vide da li tu postoje neka kartelska udruživanja. Međutim, nisam vidio da tu rade nekakve specijalne akcije, ali jedan cvjećar koji radi buket sad mora kucati i praviti 20 cijena za jedan buket. To je suludo, meni to graniči s ludilom", nastavio je.

"Imali smo povijesnu priliku"

Izjavio je da "zna kako se bori protiv inflacije, ali to su stvari koje su u ovom trenutku nepopularne i nitko ih ne želi povući" dodavši kako je "točno to rekao i premijeru u lice".

"Temelj inflacije je bio onoga dana kada su pred parlamentarne izbore, da bi se postigao što bolji rezultat, državnim službenicima podignute plaće za 40 posto. To je potaklo val. Mi smo tada imali povijesnu priliku, gospodarstvo je raslo, tada je taj dio ljudi mogao ići i na druge plaće. Mi imamo viška, ne može biti da mi kao zemlja padamo demografski, a raste nam administracija", upozorio je. "Mi u administraciji imamo krasnih ljudi koji rade svoj posao više nego dobro i požrtvovno, ali kada vide da neki koji ne rade primaju plaće isto kao i oni, oni jednostavno gube volju za život. Trebalo je povećati plaće, ali trebalo je imati nekakve jasne parametre, kako, zašto i kada", dodao je.

"Vi iz dobiti morate razvijati poduzeće"

Što se tiče povećanje poreza na prekomjerne profitne marže za oko 1800 srednjih i velikih poduzetnika, naveo je da osobno neće u svojim tvrtkama imati problem s time. "Profitne marže nam padaju te moramo povećavati plaće, a troškovi su sve veći", istaknuo je. "Mi možemo pričati o tome da se isplata dobiti može oporezivati više, ali vi iz dobiti morate razvijati poduzeće. O čemu mi pričamo, ljude koji se razvijaju i koji su propulzivni, njih trebamo uništiti, a ove neke druge koji su loši njih treba pomagati. To je sve kod nas ludo, ali dobro. Narod hoće tako, vlast tako odlučuje i to je to", zaključio je.