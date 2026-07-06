Radić žestoko prozvao HAVC: "Film o Vukovaru ostao bez potpore za proizvodnju, a 'Svadba 2' dobila gotovo milijun eura"

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić oštro je reagirao na odluku Hrvatskog audiovizualnog centra prema kojoj projekt igranog filma "Vukovar" nije dobio sredstva za proizvodnju, dok je nastavku filma "Svadba", pod nazivom "Svadba II", odobreno 950.000 eura. Prema službeno objavljenim rezultatima HAVC-a za poticanje proizvodnje filmova u 2026. godini, "Svadba II" redatelja Igora Šeregija dobila je 950.000 eura, dok je projekt "Vukovar" u drugoj kategoriji dobio 6.000 eura za razvoj scenarija.

"Vukovar nije bilo koja tema"

Radić smatra da ova odluka nije samo pitanje jednog filmskog projekta, već, kako ističe, pokazatelj problema u hrvatskoj kulturnoj politici i određivanju prioriteta. "Kada projekt igranog filma o Vukovaru, simbolu hrvatske obrane, žrtve i stvaranja moderne hrvatske države, ostane bez potpore za proizvodnju, dok se gotovo milijun eura dodjeljuje drugom projektu, onda više ne govorimo o jednoj natječajnoj odluci. Govorimo o vrijednosnom sustavu koji određuje prioritete hrvatske kulturne politike", poručio je Mario Radić.

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Dodao je kako Vukovar, prema njegovu mišljenju, mora imati posebno mjesto u hrvatskoj kulturnoj politici.

"Vukovar nije bilo koja tema. Vukovar je temelj hrvatske slobode i mjesto na kojem je stvarana hrvatska država. Ako hrvatske institucije ne prepoznaju da upravo takvi projekti zaslužuju posebnu potporu, onda je jasno da problem nije jedan natječaj, nego smjer hrvatske kulturne politike", istaknuo je Radić.

Film "Vukovar" zamišljen kao nastavak trilogije

Projekt igranog filma "Vukovar", autora Jakova i Dominika Sedlara, nastavak je planirane trilogije započete filmom "260 dana", koji tematizira zatočeništvo dječaka Marijana Gubine i sudbinu njegove obitelji tijekom Domovinskog rata. Novi film, prema dostavljenim informacijama, temelji se na stvarnim događajima i svjedočanstvima iz završne faze obrane Vukovara. Kroz tri isprepletene priče trebao bi pratiti sudbinu francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, događaje u vukovarskoj bolnici te hrvatskog branitelja koji iz Zagreba odlazi braniti Vukovar.

Iako se projekt realizira u godini obilježavanja 35. obljetnice pada Vukovara, Radić naglašava da mu HAVC nije odobrio sredstva za proizvodnju, nego samo 6.000 eura za razvoj scenarija. Iz stranke Dom i nacionalno okupljanje posebno problematiziraju činjenicu da je "Svadbi 2" odobreno 950.000 eura za proizvodnju. Kako navode, riječ je o nastavku hrvatsko-srpske koprodukcije redatelja Igora Šeregija, čija se radnja temelji na ljubavnoj priči Hrvatice i Srbina te njihovih obitelji.

U filmu sudjeluju poznata glumačka imena iz Hrvatske i Srbije, među kojima su Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež.

"Posebnu pozornost izaziva činjenica da je javno objavljeni proračun prvog filma 'Svadba' iznosio oko 858.795 eura, što znači da je samo hrvatska javna potpora nastavku veća od ukupnog proračuna njegova prethodnika. Budući da je riječ o hrvatsko-srpskoj koprodukciji, javnost ima pravo znati koliki je financijski udio Republike Hrvatske, a koliki Republike Srbije u projektu 'Svadba 2'", poručuju iz DOMINO-a.

"Hrvatski porezni obveznici imaju pravo znati"

Radić ističe kako nitko ne osporava pravo autorima da snimaju filmove kakve žele, no smatra da javnost ima pravo znati prema kojim se kriterijima dodjeljuje novac. "Nitko ne osporava pravo autorima da snimaju filmove kakve žele. Međutim, hrvatski porezni obveznici imaju pravo znati prema kojim kriterijima gotovo milijun eura javnog novca odlazi nastavku hrvatsko-srpske koprodukcije, dok projekt koji obrađuje jednu od najvažnijih tema moderne hrvatske povijesti ostaje bez potpore za proizvodnju?! Ministarstvo kulture i HAVC dužni su javnosti dati jasan odgovor", istaknuo je Radić.

Dodao je kako Ministarstvo kulture i HAVC moraju javno objasniti kriterije prema kojima se dodjeljuju sredstva te odgovoriti zbog čega projekt koji tematizira Vukovar, uoči 35. obljetnice njegova pada, nije prepoznat kao projekt od posebnog nacionalnog značaja. "Hrvatska zaslužuje kulturnu politiku koja neće okretati glavu od vlastite povijesti, nego će je dostojanstveno predstavljati budućim generacijama i svijetu. Vrijeme je da Ministarstvo kulture prestane zanemarivati projekte od nacionalnog značaja i počne štititi hrvatski identitet, hrvatsku povijest i istinu o Domovinskom ratu", zaključio je Mario Radić.