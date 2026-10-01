Radić nakon pokretanja referenduma o opozivu: „Godinama se nisu mogli ni kroz nišan gledati, a sada su se udružili protiv mene“

Politička situacija u Baškoj Vodi dodatno se zaoštrila nakon sjednice Općinskog vijeća održane u srijedu, 30. rujna. Devet od ukupno 13 vijećnika podržalo je raspisivanje referenduma o opozivu načelnika Vjekoslava Radića. Za referendum je glasovalo šest vijećnika iz redova NLM-a i SDP-a te trojica HDZ-ovih vijećnika – Joško Roščić, Ante Lončar i Vicenco Cvitanović.

Dan poslije sjednice Radić se oglasio podužom objavom u kojoj je komentirao novonastali politički savez i motive svojih protivnika.

„Moram priznati da mi je bilo gotovo zabavno slušati lekcije o principijelnosti, izdaji birača i političkoj dosljednosti. I to od ljudi koji su upravo danas pokazali koliko njihovi vlastiti principi vrijede kada se pojavi zajednički interes“, poručio je Radić.

„Trojica koji se nisu mogli ni kroz nišan gledati“

Posebno je izdvojio predsjednika Općinskog vijeća Matejasa Jozipovića, vijećnika Josipa Topalovića i bivšeg načelnika Joška Roščića.

„Trojica koji se godinama politički nisu mogli ni kroz nišan gledati, danas su se našli rame uz rame. Protiv mene“, napisao je Radić, dodajući kako bi zbog toga „gotovo morao sam sebi čestitati“.

Radić tvrdi da su Jozipović i Topalović godinama politički gradili svoju poziciju kritizirajući Roščića i njegov način upravljanja Baškom Vodom. Roščić je do lokalnih izbora 2025. bio dugogodišnji načelnik općine. Hrvatska radiotelevizija

Aktualni načelnik sada tvrdi da je zajednički interes za njegov opoziv premostio njihove ranije političke sukobe.

„Jedan je navikao biti gazda. Drugi je poželio postati gazda. Treći se kao i inače podredio. I kad sam svima rekao da neću biti ničiji igrač, odjednom sam ja postao zajednička meta“, naveo je Radić.

Radić: Poštovat ću odluku građana

Načelnik se osvrnuo i na referendum te poručio kako građanima ne osporava pravo da odlučuju o njegovoj političkoj budućnosti.

„Ako do referenduma dođe onako kako su ga zamislili, naravno da građani Baške Vode imaju puno pravo reći što misle. Njihovu ću odluku poštovati“, poručio je.

Istodobno tvrdi da inicijativa za njegov opoziv nije prvenstveno motivirana interesima stanovnika Baške Vode, nego političkom borbom za utjecaj. Riječ je o Radićevoj interpretaciji motiva vijećnika koji su podržali referendum.

„Građani Baške Vode neka sami pogledaju tu sliku i sami procijene koliko u tom savezništvu ima brige za njih, a koliko borbe za vlastiti politički položaj“, zaključio je Radić.

Prema odluci donesenoj na sjednici, referendum o opozivu Vjekoslava Radića trebao bi se održati 8. studenoga 2026. godine.